Via del Tunnel giovedì chiusa. Ieri ingorghi

Giovedì dalle 13 alle 18, all’interno della galleria di via del Tunnel saranno eseguite opere di manutenzione e di verifica della struttura. A questo proposito, al fine di assicurare un pieno e sicuro svolgimento dei lavori di ispezione delle arcate, per buona parte del pomeriggio sarà in vigore un divieto di transito che interesserà l’intero tratto stradale da via Canonico Lugaresi alla rotonda Sandro Pertini. La circolazione ordinaria sarà ripristinata una volta concluse le operazioni previste. Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica stradale a cura della ditta Comaco Italiana Spa di Forlì a cui sono stati affidati i lavori.

Ieri, invece, ci sono stati ingorghi nella zona Ponte Vecchio-Ponte Nuovo per la chiusura della corsia del Ponte Vecchio in direzione Rimini-Forlì per lavori di scavo in via Farini ai piedi del ponte. Ciò ha provocato lunghe code e proteste.