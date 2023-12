Vietati botti e fuochi d’artificio per Capodanno, multe fino a 500 euro

Cesenatico vieta i botti e i fuochi d’artificio. Il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato ieri un’ordinanza relativa a capodanno ed Epifania in merito all’accensione di petardi e fuochi pirotecnici. È vietata la detenzione di questi materiali alle persone non titolari di licenza e autorizzazione. È vietato far esplodere petardi e artifici esplodenti e rumorosi; il divieto è esteso anche ai luoghi privati che si trovano all’interno dei centri abitati e nelle adiacenze delle carreggiate stradali, marciapiedi, aree verdi e viali alberati. Il divieto è in vigore dalle 18 del 31 dicembre fino alle 6 del 1° gennaio, e dalle ore 18 del 5 gennaio fino alle 6 del 7 gennaio. Le zone interessate sono quella di Levante, a mare della ferrovia, nelle vie comprese fra viale Trento e l’asta del porto canale, i Giardini al Mare, la zona di Valverde sul lungomare Carducci e le vie adiacenti fino alla ferrovia. La zona lungo la via Cesenatico, via Campone Sala e via Canale Bonificazione nel centro abitato di Sala e in prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e di assistenza.

Nell’ordinanza si raccomanda di non lasciare i cani soli e rimuovere gli oggetti che potrebbero provocare ferite nel caso di urto dell’animale in preda alla paura. È vietato anche tenere cani legati alla catena e sui balconi. Ai trasgressori saranno applicate sanzioni fino a 500 euro.

Il sindaco Gozzoli ha firmato poi un’ordinanza che vieta la vendita per asporto di contenitori in vetro per il concerto di Capodanno in piazza Ciceruacchio. Contenitori in vetro e lattine non potranno essere portati dalle 20 del 31 dicembre fino alle 6 del 1° gennaio. Divieto di asporto e di vendita per asporto di bevande in vetro e lattine da parte degli esercizi commerciali.

g.m.