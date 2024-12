Vigili del fuoco Razzini e Giunchi insigniti della Croce di Anzianità

I Vigili del fuoco sono un’istituzione molto importante per garantire la sicurezza di cittadini residenti e turisti. In caso di emergenze e calamità, i pompieri in riviera hanno sempre risposto presente. A Cesenatico è attivo un distaccamento di Vigili del fuoco volontari, tra i quali vi sono veterani molto stimati. Due di questi, Andrea Razzini e Gianluca Giunchi, in occasione della festività di Santa Barbara, sono stati insigniti della Croce di Anzianità, un significativo riconoscimento al loro servizio esemplare.