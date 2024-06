Vinocromia e solidarietà con Ladies’ Circle 3

Un evento benefico organizzato dal circolo femminile Ladies’ Cicle 3 Cesena ha consentito alle giovani partecipanti di devolvere 435 euro all’associazione Il Barco, e nel contempo di conoscere la "Vinocromia. Che colore bevi?". Un percorso tra vino e colori per scoprire le sfumature dell’armocromia e trovare il vino che meglio si abbina alla propria palette, ovvero i colori maggiormente valorizzanti per ogni tipologia di persona, in questo caso l’armocromista e consulente d’immagine Elisabetta Manuzzi ha guidato i presenti a scoprire le caratteristiche principali e sfumature delle quattro stagioni. Con ogni paletta di colore è stato poi servito e degustato un vino offerto dalla padrona di casa Roberta Basile e "raccontato" dalla sommelier Camilla Davi che ha descritto quale sia il perfetto abbinamento di ciascun vino alle stagioni. Camilla Davi, presidente del sodalizio Ladies’ Circle, 28 anni, freschissima diplomata sommelier del percorso triennale completo dalla AIS (Associazione Italiana Sommelier di Cesena) ha una grande passione per il vino che la porterà a breve a dedicarsi alla vitivinicoltura di qualità in una tenuta sulle colline di Cesena e a continuare a sostenere con inziative di richiamo l’attività del Barco, Emporio Solidale un progetto sociale di contrasto alla povertà.