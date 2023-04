A Gambettola, il collettivo Esse.Vi celebra il 25 aprile con ‘Mi chiamo’ la storia di una ragazza ebrea

Gambettola, 25 aprile 2023 - “Non ce la faranno a farmi smettere di voler vivere”, dice Bettina Fiori, 17 anni, ebrea, rinchiusa nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

La storia la conosciamo bene, ma ciò che ha provato a fare il collettivo Esse.Vi a Gambettola, nella giornata del 25 aprile, con la lettura animata ‘Mi chiamo’ è riaprire il ricordo di quello che è successo agli ebrei in Italia (e non solo), a partire dal 1938, anno in cui furono promulgate le leggi razziali.

Bettina da un giorno all’altro non può più andare a scuola, lei e la sua famiglia non sono più liberi di fare il loro lavoro o di entrare nei negozi. Bettina passa davanti al forno, sente l’odore meraviglioso del pane, ma non lo può acquistare liberamente come fanno tutti coloro che non sono ebrei.

Bettina Fiori non è vissuta realmente, è un personaggio creato dal collettivo costituito da tre giovani ragazze: Sara Forlivesi ovvero la voce, Valentina Crudeli il corpo e Serena Menghi la penna. Tre artiste che con il potere della parola, della danza e della scrittura hanno dato vita alla storia di una giovane, che si fa archetipo di tutte quelle persone che negli anni della Seconda Guerra Mondiale, da un momento all’altro di sono viste strappare la libertà, l’identità e la vita per il solo motivo di essere nate.

La lettura animata, che si è tenuta davanti alla chiesa di Gambettola, e che verrà riproposta il 13 maggio nel teatro della cittadina, è ispirato allo spettacolo teatrale “È bello vivere liberi” di Marta Cuscunà, tratto a sua volta dal libro “Resistenze femminili”. “Sono tre le sceneggiature, ma questa in particolare da cui è nato tutto ha vinto il Premio Ustica 2009, e racconta la storia della prima staffetta partigiana in Italia, Ondina Peteani”, spiega Serena Menghi che ha scritto il testo.

Il lavoro di Cuscunà è stato uno spunto per partire, per proporre un testo nuovo che ripercorresse le tragiche tappe dal ‘38 al ‘45. “Ho studiato e letto i racconti delle persone che sono tornate, come Edith Bruck o Etty Hillesum e hanno raccontato le loro esperienze. Quindi in Bettina ci sono tutte le loro storie”.

E così “Mi chiamo” porta in scena una storia che si fa rappresentativa di tante altre e quindi simbolo. Ma l’atmosfera sul palco è delicata come la danza di Valentina, che esprime il suo racconto sulle note di ‘Gacabe & Jecabe’ di Hans Zimmer e Gabriel Cano (soundtrack del film Interstellar) e intensa come la voce di Sara, che racconta la storia di Bettina in prima persona. Battute ottimistiche di speranza camuffata durante il racconto che tracima disperazione.