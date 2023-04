Goran Bregovic in concerto a Bagno di Romagna: ecco quando

Cesena, 21 aprile 2023 – Armonie della vocalità bulgara, sonorità del folklore slavo, polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno. Mercoledì 12 luglio Goran Bregovic sbarcherà in Romagna per un atteso concerto nella splendida piazza Ricasoli di Bagno di Romagna.

Il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo si esibirà con la sua storica formazione, la Wedding and Funeral Band. Sul palco trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare portati in scena da strumentisti, cresciuti nella tradizione gitana, che daranno vita a un melting pot di stili e generi che spingerà il pubblico verso una dolce trance collettiva.

Lo spettacolo sarà un mix degli storici successi di Bregovic e di brani tratti dai suoi album più recenti, ma non mancheranno nemmeno anticipazioni sul nuovo progetto in uscita. Un concerto completo, pieno, forte e divertente che ancora una volta regalerà al pubblico italiano un’esperienza live carica di energia e dinamismo per un concerto tutto da vivere e ballare.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire da lunedì 24 aprile alle 12.