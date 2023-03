Giovanili del Cavalluccio: tre pari Vince soltanto la super Under 16

E’ il segno “X” quello che ha predominato nelle gare a livello giovanile giocate nel weekend. Con un pareggio sono infatti terminate tre delle cinque partite in programma che hanno visto impegnate le varie formazioni del settore giovanile bianconero, per un bilancio completato da una vittoria e da una sconfitta. La sconfitta è, purtroppo, sempre quella consueta della Primavera1 che è stata superata in casa 2-3 dall’Atalanta. Ennesima prova di buon valore ma perdente per gli uomini di mister Ceccarelli che sono sempre ultimi in classifica con soli 6 punti a 10 lunghezze dall’Udinese che è penultima e a ben 20 dal Verona che è terzultima. Ora il campionato di Primavera 1 si ferma per lasciare spazio alle gare di qualificazione per l’Europeo Under 19. Il Cesena tornerà in campo sabato 1 aprile nella trasferta di Frosinone, squadra seconda in classifica con 45 punti a quattro lunghezze dalla capolista Lecce.

Si chiude sull’1-1 il doppio confronto con il Piacenza andato in onda nei campionati Under 17 e Under 15 con le formazioni bianconere chiamate a inseguire in entrambi i casi: quella di mister Masolini pareggia con Giometti al 20’ della ripresa, mentre l’undici di Magi recupera con Tonti al 38’ del secondo tempo dopo aver fallito un rigore sullo 0-0. I pareggi non hanno conseguenze in classifica dal momento che l’Under 17 conserva la testa della classifica con 33 punti ed una lunghezza di vantaggio sull’Ancona, mentre l’Under 15 resta in testa a 40 punti a +12 sul Rimini che è secondo a quota 28. Nel prossimo turno in programma domenica prossima, per entrambe derby casalingo contro il Rimini.

Con un pareggio è terminato anche l’impegno della rappresentativa dell’Under 14 che recupera due reti al Sassuolo grazie ai centri di Morigi e Benassi rispettivamente al 25’ e al 30’ della ripresa: alla fine finisce 2-2 contro i neroverdi che, alla palla al centro, erano secondi in classifica e che ora sono diventati terzi. Il Cesena è sesto con 34 punti a una lunghezza dal Modena e a quattro dalla Spal. E domenica prossima anche per i ragazzi di Teodorani saranno impegnati nel derby contro il Rimini ma fuori casa.

L’Under 16 chiude da imbattuta la stagione regolare (+11 sull’Ancona) con l’ennesimo successo, il 13° in 14 gare: contro la Vis Pesaro, Teleku e Lantignotti ribaltano prima dell’intervallo il vantaggio ospite e, dopo il provvisorio 2-2, ci pensa Mingarini a regalare la vittoria alla squadra di mister Tamburini attesa ora dagli ottavi di finale in programma il 30 aprile e il 7 maggio.