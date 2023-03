Jimenez, ritorno a Cesena per incontrare i vecchi amici

Hanno conservato un bellissimo ricordo di Cesena e della Romagna, del campionato giocato in maglia bianconera in serie A nel 2010-2011 alla corte di Ficcadenti (31 presenze con 9 gol), e quando possono tornano sempre da queste parti. Per Luis Antonio Jiménez (che quest’anno ha chiuso la carriera nella squadra cilena del Palestino dopo una decina d’anni in Medio Oriente) e sua moglie Maria Lopez la prima tappa è sempre il ristorante Terre Alte di Longiano in compagnia di Ettore Casali, amico da una vita. E ad accoglierli con il consueto calore ci sono sempre Michele Casalboni e Francesca Pirini.