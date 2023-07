Superfrustino Via alla seconda semifinale

Va in scena stasera all’Ippodromo del Savio, con inizio alle 21, la seconda semifinale del Superfrustino, riuscitissima sfida fra driver partorita 28 anni fa dall’innovativa mente di Tomaso Grassi, indimenticato presidente della società che gestisce gli ippodromi di Cesena, Bologna e Roma, alla cui memoria è dedicata come ’Tomaso Grassi Award’. L’apertura della serata è affidata ai gentleman, la chiusura ai puledri di tre anni.

I dieci guidatori che stasera si sfideranno in cinque delle sette corse in programma, cercando di conquistare un posto nella finalissima del Superfrustino in calendario per il 22 agosto, provengono da tutta Italia. Ci saranno il napoletano Vincenzo Luongo, che il telecronista Salvio Cervone ribattezzò ‘l’omino di Agnano’, che ogni anno vince più di 100 corse; Marcello Di Nicola, di stanza a Montegiorgio, nelle Marche, dopo una lunga esperienza in Scandinavia; Edoardo Baldi, fiorentino, erede dello zio Vivaldo, uno dei più grandi guidatori dell’ippica; il campano Antonio Simioli che quattro anni fa, ai vertici della categoria dei gentleman, ha avuto il coraggio di passare professionista e ha avuto successo; il bolognese Maurizio Cheli che ha scuderia al centro di allenamento Ippocampus di Castel San Pietro Terme; Giorgio D’Alessandro Jr, anche lui attivo in Campania; il torinese Santo Mollo che al sulky alterna la sella nel trotto montato; René Legati che ha legato all’ippica il nome dell’azienda di famiglia, la Indal; il Veneto Marco Volpato, con una lunga carriera alla quale però manca ancora una vittoria in un gran premio; il milanese Massimo Castaldo, un’esperienza sempre più solida.

Individuare i favoriti non è affatto facile perché molto dipende dal sorteggio dei cavalli: diciamo che in ogni corsa i cavalli più forti sono quelli con i numeri più alti, che sono stati collocati in seconda fila.

Nelle prime quattro corse del Superfrustino le guide vengono abbinate a sorte, nella quinta i guidatori possono scegliere il cavallo tra quelli che rientrano nella perizia.

Ogni martedì sera in questa stagione l’Ippodromo del Savio propone, in collaborazione con Teleromagna, le migliori promesse canore uscite da ‘Degni di Nota’ il programma condotto da Luca Bergamini. Questa sera sarà la volta della diciassettenne Federica Pinto, cesenate di nascita ma bertinorese d’adozione, vincitrice del talent edizione 2023. Nonostante la sua giovane età può vantare oltre alla vittoria nel programma musicale, anche altre collaborazioni tra le quali quella con Roberto Bonaventura, compositore e autore esperto di canzone napoletana.

Federica si esibirà negli intervalli tra le corse sul palco del parterre.

Come ogni serata, l’ingresso all’Ippodromo è gratuito, per i bambini poi ci sono il battesimo della sella con i buoni e simpatici pony e la possibilità di divertirsi con i giochi gonfiabili, poi per tutti ci sarà l’esperienza dell’Hippotram per la visita alle scuderie.