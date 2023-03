Toscano: "Così sudate le vittorie sono più belle"

La missione era prendere i tre punti per non farsi staccare ulteriormente da Entella e Reggiana e averli guadagnati soffrendo anche in certe fasi lascia maggiormente soddisfatto Domenico Toscano: "Quando sono sudate certe vittorie sono ancora più belle, però è stata una bella partita, combattuta fra due squadre di valore, con occasioni da una parte e dall’ altra. A fine primo tempo ho detto alla squadra crediamoci fino alla fine perché possiamo portarla a casa". Poi il tecnico bianconero fa capire in quali circostanze la squadra ha subito l’Ancona e cosa ha rischiato: "Sapevamo che se avessimo concesso qualche ripartenza avremmo sofferto perché loro sono bravi in quello e in effetti in quello abbiamo un po sofferto, però nella costruzione nella gestione della gara siamo stati sempre lucidi, sereni e abbiamo aspettato il momento giusto per segnare e abbiamo portato a casa una vittoria importante".

L’Ancona ha protestato per la rimessa laterale dalla quale è nato il gol che era da assegnare all’Ancona. Toscano fa capire che sono episodi che a turno toccano a tutti: "In ogni partita ci sono delle recriminazioni, anche a noi sono capitati arbitraggi sfortunati, l’importante è che siamo rimasti in partita fino alla fine abbiamo fatto vedere che siamo vivi e vogliamo andare avanti con questo atteggiamento". La seconda vittoria consecutiva rafforza la convinzione del tecnico che non tutto è ancora scritto per la testa della classifica: "Dobbiamo continuare su questa strada e vedere cosa succede, a prescindere dal risultato a me interessa costruire qualcosa d’importante qui a Cesena e i ragazzi da questo punto di vista mi stanno dando molte soddisfazioni". Il Cesena doveva vincere e per farlo Toscano ha deciso di prendersi qualche rischio che lui definisce comunque calcolato: "La nostra filosofia, il nostro atteggiamento è quello di accettare l’uno contro uno, portare più giocatori in avanti. Quello che mi è piaciuto è che la squadra è rimasta in partita ha gestito bene le fasi di gioco".

Sono 17 i gol segnati da Simone Corazza che rivela come dovrà mettere mano al portafoglio: "Dovrò offrire la cena a tutti, infatti pochi giorni fa è stato il mio compleanno. Cristian mi ha messo una gran palla: siamo partiti in contropiede io ho attaccato la porta lui ha messo una palla perfetta anche coi giri giusti. E’ stata una vittoria sofferta ma molto importante". Commenta anche Luigi Silvestri che parla di come lui e i compagni hanno tenuto la porta inviolata: "L’Ancona è una squadra importante anche Spagnoli lo conosco l’ho affrontato col Siena e ci ha messo in difficoltà ma abbiamo tenuto duro".

Roberto Daltri