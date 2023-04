UnipolGlass, ai Colli Marignanesi il migliore è stato Mattia Chiodi

Nel panorama del ciclismo juniores, per la UnipolGlass di Cesenatico il Gran premio Colli Marignanesi ha confermato il buono stato di forma di Mattia Chiodi, ma anche tanta sfortuna e l’assenza di altri corridori in grado di portare a casa risultati importanti. La 22ª edizione della corsa va in archivio con la vittoria del forte corridore veneto Luca Graziotto portacolori della squadra Borgo Molino, che ha avuto la meglio su altri tre compagni di una fuga partita sul ’muro’ di Isola di Brescia.

Per i ciclisti dei gialloblù romagnoli, la corsa ha avuto invece un sapore dolce amaro, con il dolce rappresentato da Mattia Chiodi, autore di un’ottima prestazione sul ’muro’ che ha scollinato 5°; e l’amaro per le cadute di Michael Carletti e Nicolò Chiodi, il primo a due terzi di gara, il secondo nel finale.

Nelle ultime fasi, Mattia Chiodi dopo il ’muro’ è stato riassorbito dal gruppo, forte di 40 corridori lanciatissimi, pertanto si è ritrovato con il gemello Nicolò. All’ultimo chilometro Mattia è riuscito a mantenere le prime 15 posizioni, mentre Nicolò è rimasto coinvolto in una caduta, riportando una botta alla spalla senza serie conseguenze. Mattia è giunto 21°. Positiva, nonostante la caduta con botta al volto e ad un polpaccio, la prova di Michael Carletti sempre attivo. Prossimo appuntamento per la UnipolGlass domani a Maltignano in provincia di Ascoli Piceno.

Giacomo Mascellani