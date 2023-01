Vittorie per Under 18, 16, 15 e 13

Va in archivio con quattro vittorie e tre pareggi il weekend del settore giovanile del Cesena Calcio che, mentre la prima squadra rilanciava le sue ambizioni sul campo del Pontedera, ha contribuito a regalare soddisfazioni al Cavalluccio, anche nell’ottica della crescita delle giovani leve del territorio.

Entrando nello specifico dei risultati ottenuti dalle varie formazioni tra sabato e domenica, continua il buon momento dell’Under 18 che coglie la seconda vittoria di fila: questa volta a farne le spese è il Bologna superato per 2-1. La squadra di mister Campedelli va a segno due volte nel giro di tre minuti a metà del primo tempo (in gol Coveri e Marotta), rendendo così inutile la rete degli emiliani a un quarto d’ora dalla fine. Grazie ai tre punti conquistati, i bianconeri continuano a salire in classifica dove avvicinano il gruppo di squadre in quinta posizione.

Alla ripresa del campionato, l’Under 17 conserva la vetta della classifica pareggiando per 0-0 nello scontro diretto con l’Ancona. Il risultato permette dunque di mantenere invariato il punto di vantaggio sui dorici. Dopo la sosta riparte invece con una vittoria il cammino dell’Under 15 che, anch’essa opposta all’Ancona, coglie l’ottavo successo in nove giornate e conserva l’imbattibilità: il 3-1 finale porta per intero la firma di Tonti, autore di una tripletta.

Netta affermazione anche per la rappresentativa dell’Under 13 che manda in rete quattro marcatori diversi nel 4-1 al Montevarchi: a segno vanno Ricci, Lantignotti, Biguzzi e Antoniacci. I ragazzi di mister Tamburini continuano a comandare con otto punti di vantaggio sulla Reggiana (inutile ricordare che nel mondo dei ‘grandi’ purtroppo l’ordine è invertito…).

Pareggio con qualche recriminazione per l’Under 14 che, in vantaggio di due reti sul campo dell’Imolese grazie a una doppietta di Conte, si fa raggiungere sul 2-2. L’Under 13 infine s’impone per 3-1 sul campo del Bologna.

l.r.