4 novembre, a Civitanova la bandiera è bicolore: ha perso il rosso

Civitanova Marche (Macerata), 4 novembre 2023 – L’amministrazione comunale di Civitanova commemora la festa del 4 novembre, giorno dell’Unita’ nazionale, sotto il monumento ai Caduti su cui sventola una bandiera bianca e verde: a scelta, dell’Algeria, della Nigeria o anche del Pakistan.

La bandiera issata per il 4 novembre a Macerata: non è il tricolore

Per una colpevole sciatteria nessuno in Comune si è accorto che sul pennone del monumento del lungomare sud sventola uno straccio. La bandiera italiana non c’è più perché il vento ha strappato via il rosso e così rimasto soltanto un brandello bianco e il verde.

Da qualche mese la situazione è questa ed è sotto gli occhi di tutti. Si sperava che per questa qualcuno, da Palazzo, provvedesse a issare il Tricolore e invece si è lasciato che per settimane sventolasse una bandiera non italiana sul monumento con il risultato che oggi ha fatto da corredo al cerimoniale.

E non è questo l’unico Tricolore sdrucito che sventola sui monumenti. Ma in questa città si vede che l’amore per la patria non contempla il far sì che nei luoghi simbolo della storia sventolino almeno le bandiere nazionali