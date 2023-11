Ecco il programma della cerimonia del 4 novembre

Appuntamento dopodomani, nel Comune di Potenza Picena, dove verrà celebrata la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. L’amministrazione comunale (guidata dal sindaco Noemi Tartabini) ha organizzato la cerimonia nel capoluogo della città, alternando così il luogo visto che l’anno scorso la ricorrenza era andata in scena a Porto Potenza Picena. Venendo al programma: alle 9.45 ci sarà il ritrovo, previsto nel piazzale Santo Stefano. Subito dopo, la chiesa della Collegiata ospiterà la celebrazione eucaristica. Mentre, alle 10.15, la cittadinanza e le autorità civili e militari si sposteranno in corteo fino al Monumento ai Caduti, nel parco della Rimembranza, per la deposizione della corona d’alloro. A seguire, altre corone d’alloro verranno poi deposte al Monumento ai Caduti di piazza Matteotti, a Potenza Picena, e infine al Monumento ai Caduti di piazza Douhet, a Porto Potenza Picena.