Aggressione choc: scende dalla moto, s’avvicina a un’auto in coda e prende a pugni il guidatore

Civitanova, 18 ottobre 2023 - Aggressione choc lungo Corso Umberto I, un ragazzo in sella ad uno scooter parcheggia in mezzo alla strada, scende e si avventa contro una macchina, un’Audi che era in coda nel traffico e sferra tre pugni violenti all’automobilista.

Un frame del video del testimone, che documenta l'aggressione choc

E’ successo ieri sotto gli occhi di altri automobilisti in fila, con l’uomo al volante dell’Audi rimasto seduto al posto di guida mentre lo scooterista, dopo averlo picchiato, è risalito sul suo veicolo e se ne andato via tranquillamente.

Sull’episodio sono in corso le indagini della polizia che dovrà stabilire se l’episodio è legato a un precedente dissidio dovuto a questioni di viabilità o ad altre ragioni.

In ogni caso la scena è stata filmata da un testimone, ci sono i video delle telecamere della videosorveglianza installate lungo Corso Umberto I e per gli inquirenti in sarà un problema risalire alle identità dei protagonisti e contestare i reati commessi.

Negli ultimi giorni non si contano le aggressioni apparentemente immotivate, a cominciare da quella di Pesaro, dove senza motivo un uomo, Simone Babbini, è sceso dall’auto per picchiare selvaggiamente un pedone che aveva l’unica colpa di avergli segnalato di andare più piano. Incredibile follia anche ad Ancona, dove un netturbino ha reagito a suon di pugni a una lite stradale.