La mappa dei murales: "Un vanto per la città"

Una mappa cartacea delle opere di "Vedo a colori". Il museo d’arte urbana dello street artist Giulio Vesprini ora sbarca sul cartaceo, con un origami fronte-retro nel quale in dieci punti sono riassunti storia, progetto, artisti e luoghi che hanno animato Civitanova in quindici anni di murales, dai cantieri navali fino alle più recenti realizzazioni in via Saragat e nel parcheggio ex Anconetani. L’iniziativa è stata presentata ieri pomeriggio a palazzo Sforza, nel corso di una conferenza a cui hanno preso parte anche diversi albergatori, dato che la nuova brochure sarà distribuita negli hotel, oltre che in vari luoghi comunali, quali l’ufficio turismo e la biblioteca Zavatti. "Ecco – ha detto con orgoglio Vesprini – la prima mappa ufficiale cartacea di ‘Vedo a colori’, nella quale abbiamo sintetizzato tutto il lavoro di questi anni, che si è avvalso della collaborazione di circa cento artisti. Ringrazio Marianna Pacelli per la parte grafica". C’è anche una novità che Vesprini annuncia: "Con gli uffici tecnici, siamo al lavoro per rimettere mano al muro del porto, nella prima parte. Dovrà essere intonacato, per fare spazio a sei nuovi murales, che sostituiranno i vecchi, ormai deteriorati". "Con questa mappa – ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica – abbiamo voluto consacrare quanto fatto in questi anni, vale a dire riqualificare la città attraverso l’arte". "Vedo a colori è un fiore all’occhiello per Civitanova e con Vesprini la collaborazione va avanti, dopo i disegni dedicati al tema della transizione ecologica. Non a caso, i giovanissimi delle scuole vincitori del premio ‘Ambasciatori della transizione ecologica’ esporranno il progetto anche a Tabula Rasa". Quest’ultimo è un festival di architettura, di grafica e di editoria indipendente ideato dallo stesso Vesprini che si tiene in ogni estate, nella zona del Lido Cluana.