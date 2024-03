Rissa tra ultras dopo la partita: calci, pugni, cinghiate e un fumogeno lanciato

Civitanova 17 marzo 2024 - Zuffa tra ultras al termine della partita Civitanovese-Castelfidardo. A fine gara, vinta per 0-1 dai fidardensi, alcune auto di tifosi ospiti sono transitate attorno alla piccola rotonda di corso Garibaldi, all’altezza del pub Kika, e qui i supporters ospiti e quelli locali sono entrati in contato. Una decina, in tutto, i contendenti: calci, pugni, cinghiate e anche un fumogeno lanciato, ma sul posto erano presenti gli agenti di polizia e i carabinieri e dunque il tutto è durato giusto pochi secondi, con i tifosi biancoverdi che sono risaliti a bordo delle auto per raggiungere Castellfidado.

Al termine del primo tempo, invece, dal settore ospiti è stato lanciato un forte petardo il cui scoppio ha causato la ferita lieve, al labbro inferiore, di un autista della Croce Verde.

Anche in campo si è registrato parecchio nervosismo: al termine dei novanta, si è scatenato un parapiglia tra i componenti delle due squadre e dei rispettivi staff e l’arbitro Gambirasio della sezione di Bergamo ha estratto il cartellino rosso per il vice allenatore della Civitanovese Roberto Cottone e per il giocatore biancoverde Alessandro Miotto.