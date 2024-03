Sosta selvaggia in ospedale: bloccate le ambulanze

Civitanova, 19 marzo 2024 – In ospedale, parcheggio selvaggio nell’area di manovra delle ambulanze che vanno e vengono dal Pronto soccorso. Succede praticamente ogni giorno e capita anche che i mezzi restino bloccati, con tutti i rischi che ne conseguono se scatta una emergenza e anche i secondi contano. Eppure, nonostante le segnalazioni, l’andazzo non cambia e le auto, che appartengono ai dipendenti dell’azienda ospedaliera, continuano ad occupare spazi sosta che dovrebbero essere lasciati liberi. Un problema denunciato da Roberto Pantella, che di professione fa l’autista sui mezzi della Croce Verde e che è anche un consigliere comunale di maggioranza, capogruppo di Fratelli d’Italia. All’ennesima constatazione di questo comportamento ha sbottato, stavolta utilizzando i social e mettendo nel mirino i responsabili, appartenenti al personale ospedaliero. "Sono stati più volte sensibilizzati – scrive Pantella – dalla direzione sanitaria ospedaliera, che ringrazio per la collaborazione, e dalla direzione generale attraverso la mail aziendale, e infine anche a mezzo stampa dal sottoscritto, ma il risultato è sempre lo stesso. Al motto di ‘me ne frego’, l’area di manovra riservata alle ambulanze per il carico e lo scarico dei pazienti e ai mezzi dei servizi ospedalieri è quotidianamente occupata dalle auto private del personale dipendente che, se fosse possibile, magari parcheggerebbe fino a dentro al reparto".

Pantella sottolinea il rischio che ne consegue, perché "ogni giorno le ambulanze rimangono bloccate e accumulano ritardi nello svolgimento dei servizi programmati. La situazione è insostenibile". "Qualcuno – conclude – dice che ‘manca la segnaletica’ e invece no, manca il buonsenso". Lo sfogo dopo il bis del parcheggio caotico che si è verificato ieri mattina quando alcuni spazi erano, di fatto, ingolfati dalle macchine e a complicare il tutto anche la presenza di camion della logistica. Ai piani alti la questione è nota, le direttive sono state emanate, ma il risultato è sempre lo stesso con le ambulanze che restano prigioniere senza che arrivano provvedimenti a punire chi non rispetta le regole.