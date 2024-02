Topo d’auto immortalato dalle telecamere: il video del furto

Civitanova Marche, 5 febbraio 2024 – Forzano le auto lungo la via, il proprietario se ne accorge e li rincorre in strada. È accaduto poco prima della mezzanotte di domenica, nella zona del lungomare centro. Un uomo, ripreso dalle telecamere di un’abitazione, si è introdotto all’interno di un paio di automobili, un furgone Dacia e una minicar parcheggiate lungo via Pergolesi, tentando di trafugare ciò che era all’interno.

Il ladro immortalato mentre apre la portiera di un furgoncino in sosta

Da qui, la reazione del residente: "Mia moglie – spiega Mauro Pietrafesa – ha avvertito dei rumori provenire dall’esterno, si è affacciata dalla finestra e ha visto uno di questi uomini armeggiare all’interno del mio furgone. L’ha invitato a smetterla e la risposta è stata: "Vai a quel paese". Premetto che l’auto di una vicina era già stata visitata. Così, sono sceso in strada: il malvivente è fuggito su via Regina Margherita lato sud, mentre all’angolo c’erano tre complici che sono andati verso la parte nord. Sono riuscito a bloccarne uno, mentre ero in contatto con il commissariato, a un certo punto, lui si è divincolato ed è scappato". Gli agenti sono arrivati in poco tempo, tuttavia i balordi si erano dileguati, fortunatamente a mani vuote. "Uno di loro si è anche affacciato sul pianerottolo di casa mia", aggiunge Pietrafesa che esprime poi preoccupazione per quanto avviene nel suo quartiere, "zona – racconta – altamente a rischio, dato che non è la prima volta che si verificano situazioni del genere". Da qui, la richiesta di "maggiori presidi e videosorveglianza".