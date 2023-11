Furto in appartamento: lasagne e pomodori arrosto il bottino dei ladri

Villa Potenza (Macerata), 20 novembre 2023 - Furto in appartamento a Villa Potenza, i ladri si portano via lasagne e pomodori arrosto. Un bottino in qualche modo prezioso, considerando la fama di buona cuoca della proprietaria dell’appartamento, una 72enne, mamma di Elisabetta Biagiola, molto conosciuta a Civitanova dove vive e lavora e dove ha svolto il ruolo di ex presidente della Croce Verde.

Quando ieri è rientrata ha trovato sottosopra la sua casa, in via dell’Acquedotto. Non c’era al momento dell’incursione perché in questi giorni è impegnata presso un parente, a cui fa assistenza. I ladri sono riusciti ad entrare nell’abitazione al secondo piano del palazzo e nessuno dei vicini ha sentito nulla. Hanno in qualche modo raggiunto il balcone sul retro dell’edificio, scardinato la finestra e sono penetrati in casa. Hanno rovistato tutte le stanze, ma c’era poco da rubare perché questa è la terza incursione che subisce la donna. Dentro un carillon erano rimasti pochi oggetti d’oro, anellini, e li hanno presi.

Ma, soprattutto, hanno aperto il frigorifero e arraffato lasagne e pomodori arrosto congelati, andandosene poi sostanzialmente con le mani mezze vuote e con la pancia sicuramente piena. Sul furto indagano i carabinieri. Difficile stabilire quando sia avvenuto ma si pensa tra venerdì e sabato.