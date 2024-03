Louis Vuitton apre a Civitanova: al lavoro in 90, ma il numero dei dipendenti aumenterà

Civitanova, 13 marzo 2024 - “Louis Vuitton è lieta di confermare il completamento e l’inizio delle attività del nuovo atelier manifatturiero dedicato alla produzione di calzature a Civitanova, nelle Marche, portando così a tre il numero degli atelier Louis Vuitton in Italia. Nella prima fase, 90 risorse saranno già presenti nell'atelier con l'obiettivo di incrementarle nei prossimi anni. La Maison attiverà inoltre anche un programma di formazione per i giovani, per scoprire e sviluppare le competenze della calzoleria, con lo scopo di preservare e promuovere questo eccezionale savoir-faire locale”.

È quanto fa sapere, in una nota, il prestigioso marchio francese del lusso e della moda che ha deciso di investire a Civitanova con uno stabilimento produttivo che tra poche settimane aprirà le porte ai primi 90 lavoratori, di cui 70 artigiani e il resto personale di supporto alla produzione. In futuro, il numero dei dipendenti aumenterà e la produzione sarà avviata in due fasi differenti, mentre il grande atelier, che si trova tra via Enzo Ferrari e via Piero Gobetti (nella zona industriale A), si svilupperà su una superficie coperta di 10mila metri quadri tra uffici, magazzini, un laboratorio e perfino un ristorante aziendale. Oggi, è iniziato il trasloco dei macchinari.