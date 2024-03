Apre lo stabilimento Louis Vuitton a Civitanova

Civitanova, 13 marzo 2024 – Oggi è il primo giorno di lavoro per i dipendenti dello stabilimento civitanovese Louis Vuitton. Ultimato il primo padiglione atelier con relativo deposito materie prime, tra i quaranta e i cinquanta operai e otto amministrativi avranno a disposizione uno spazio di 7.000 metri quadrati, situato tra via Enzo Ferrari e via Piero Gobetti (zona industriale ‘Piane di Chienti’) per una produzione iniziale prevista tra le ottocento e le mille paia di scarpe al giorno, che in seguito aumenterà fino a raggiungere le 2.500 giornaliere.

All’interno dello stabilimento, vi sono anche una mensa ed un locale living di confort, mentre all’esterno spicca un verde curato. Tutto ciò solo per quanto riguarda il primo immobile, il quale vanta una necessità di personale di 200 persone.

Prossimamente , verrà ultimato il secondo padiglione e la produzione raddoppierà, con la forza lavoro che arriverà a coinvolgere ben 500 persone.

Il direttore dello stabilimento è Federico Bartoli, che è già operativo. A circa un anno e mezzo dalla notizia che il marchio francese del lusso e della moda, avrebbe investito in città, ecco già uno stabilimento completato e i primi operai a lavoro. All’epoca, anche il primo cittadino, Fabrizio Ciarapica, esultò per l’arrivo del prestigioso brand, parlando di "motivo di grande orgoglio per la città".

Per procedere con l’iter esecutivo è stato realizzato un consorzio che vede impegnate Cat Impianti, GI Costruzioni e Promo Spa – quest’ultima è un’azienda di Corridonia che ha già lavorato per altri grandi brand - al fianco del gruppo altoatesino Rubner. ll progetto della Maison è stato realizzato dall’ufficio centrale di Parigi, la direzione tecnica è della Politecnica di Firenze, mentre il geometra Ulderico Montevidoni si occupa della direzione dei lavori. Si tratta di un investimento notevolissimo dunque su due ettari e mezzo di terreno, 12mila metri quadrati di superficie coperta tra uffici, magazzini e laboratorio.