Civitanova, la giunta dedica una via a Toro seduto

Civitanova, 13 marzo 2023 – La giunta di Civitanova intitola una via a Toro seduto. Alla fine quello che sembrava uno scherno per rispondere alla richiesta delle opposizioni di intitolare una strada ad Anna Frank, è diventato realtà. Bisogna tornare a una seduta consiliare del 2018, quando in un infuocato dibattito innescato dalla richiesta dell’opposizione di intitolare una via della città ad Anna Frank, simbolo dell’Olocausto, l’allora vicesindaco e oggi presidente del consiglio comunale Fausto Troiani disse che se si interveniva su Anna Frank allora bisognava farlo per tutti i genocidi della storia e così propose di intitolare, in risposta ad un eventuale iniziativa per la ragazzina ebrea morta nei campi di concentramento, una strada a Toro seduto.

Detto fatto nell’ultima infornata di delibere comunali c’è anche una via per il capo indiano che viene collocato nella zona del Tirassegno di Civitanova Alta, una strada sotto la palestra, e ad Anna Frank vengono invece assegnati i giardini di via Goito, a San Marone. Nelle decisioni per la nuova toponomastica vengono intitolate vie anche a Pasqualina Pezzola, alle vittime dei Gulag e dei lager, Vincenzo Gioberti e a Daniele Manin, personaggi del Risorgimento, a esponenti del mondo neo catecumenale, un piazzale è dedicato all’Europa, una via a Sergio Ramelli, ucciso durante gli anni di piombo.