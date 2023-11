Black Friday voli 2023: i supersconti di compagnie aeree (ma anche hotel e B&B)

Bologna, 14 novembre 2023 - Il black friday - nato in Usa con i super sconti ai grandi magazzini nel venerdì successivo al giorno del Ringraziamento - da anni si è diffuso anche in Italia, in molti casi è 'spalmato' su tutto il mese di novembre e ormai riguarda praticamente tutto quello che si può acquistare. Anche i viaggi. In tempi di carovita arrabbiato, col carrello della spesa sempre più caro, il sogno della vacanza sembra a molti inarrivabile (visti anche i prezzi dei voli schizzati alle stelle), ma i supersconti sui voli fanno gola e la mente corre verso le vacanze del 2024. Anche perché si possono acquistare, oltre al volo, pacchetti per alloggi, hotel e B&B con tariffe fino al -35%. Le offerte ufficiali saranno disponibili a partire dal 24 novembre, ma già dalla settimana prima è consigliabile tenere d'occhio i siti. Fino a lunedì 27 novembre (Cyber monday) si possono trovare interessanti sconti interessanti su hotel, biglietti e coupon.

Lo sconto sui voli: cosa offrono le compagnie

Le compagnie aeree, gli hotel e le agenzie di viaggio partecipano proponendo sconti sulle tariffe. Prenotando il 24 novembre, potrete acquistare voli, prenotare hotel e B&B a prezzi molto vantaggiosi e a tariffe più basse anche del 25%, 30%. Sono molte le compagnie low cost che aderiscono al black friday sui voli, tra cui Ryanair, Volotea ed EasyJet che, per tutto il fine settimana, offriranno voli a tariffe vantaggiosissime per tutta Europa. In particolare Ryanair propone una settimana di sconti e offerte durante la Cyber Week e per il Black Friday l'acquisto di un volo con un secondo a metà prezzo. Ad esempio lo scorso anno Ryanair ha messo a disposizione circa 50 mila biglietti aerei diretti in tutta Europa a prezzi tra i 15 e i 30 euro. Easyjet offre voli a partire da 19,99 euro per il Black Friday. Le destinazioni? Barcellona, Londra, Parigi, Spalato, oppure le isole della Grecia e le Isole Baleari. In offerta ci saranno anche i pacchetti di viaggio "Volo + hotel". Volotea ha messo in vendita voli in Italia e in Europa allo stracciatissimo prezzo di 15 euro. Con Vueling si viaggia a partire da 14,99 euro per tantissime destinazioni fino a giugno 2024. Ita Airways in occasione del Black Friday propone sconti fino al 25% per voli acquistati entro il 24 novembre 2023 Wizz Air - in occasione in occasione del Black Friday e del Cyber Monday - mette in offerta numerosi voli e tratte scontate del 25%. Scontati anche i viaggi di Norwegian, Delta, Qatar e Aer Lingus (sconto del 25% per viaggiare in Irlanda).

Lo sconto sugli alloggi: la mappa

Anche eDreams aderisce al Black Friday con offerte voli + hotel per tutta la settimana del Black Friday. Inoltre, prenotando su Booking, si possono trovare offerte e sconti fino al 30%, mentre le offerte di Expedia partono dalle 9 del 25 novembre, con soluzioni volo+hotel nelle principali capitali del mondo. Sugli alloggi si possono trovare sconti su Hotels.com, prenotando ovviamente il 25 novembre. Volagratis proporrà in offerta voli, pacchetti volo + hotel e vacanze a prezzi davvero concorrenziali. Durante la settimana del Black Friday si può prenotare su Volagratis.com i pacchetti volo+hotel pagando solo un acconto: sarà possibile bloccare un pacchetto del valore di 500 euro versando un deposito di soli 50 euro. Ma anche le catene di Hotel e i B&B aderiscono da qualche anno al Black Friday. Numerose catene di Hotel, agenzie di viaggio e B&B offrono camere con sconti fino a 30%.

Consigli per volare con lo sconto

Meglio essere flessibili con le date: in questo modo si ha la possibilità di acquistare voli a prezzi davvero bassi. Inoltre è il caso di muoversi con largo anticipo per organizzare la vacanza dei sogni.

Black Friday e Cyber monday: cosa sono?

Nel 2023 il Black Friday cade venerdì 24 novembre 2023. E' il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, che si celebra il quarto giovedì di novembre e dà inizio alla stagione dello shopping natalizio. Il Cyber Monday è invece il lunedì successivo al Black Friday ed è dedicato agli sconti sui negozi online. Molte compagnie aeree e tour operator continuano ad offrire sconti su pacchetti e vacanze.