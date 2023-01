Lotteria Italia 2023: tutti i biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria

Per approfondire:

Bologna, 7 gennaio 2023 – Una pioggia di soldi dalla Lotteria Italia 2023, che hanno baciato l’Emilia, con la maxi vincita da 5 milioni che si è fermata in una tabaccheria di Bologna, in zona San Donato. Ma resta il Lazio la regione più fortunata conquistando tre dei cinque premi di prima categoria, lasciando a Parma quello da 1 milione di euro.

La lista competa dei biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria

Come verificare il proprio biglietto

E’ possibile fare la verifica del proprio biglietto in un modo semplice: basta inserire il numero nella maschera del sito della Lotteria Italia. In questo modo si rileva sia la vincita di uno dei premi estratti il 6 gennaio, sia – se si è inviato il codice di partecipazione – se è tra i fortunati che si sono aggiudicati uno dei premi giornalieri da 10mila euro ciascuno. L’elenco completo si può consultare in questa pagina.

Quanti sono i biglietti vincitori

Quest'anno i premi distribuiti dalla Lotteria Italia sono stati in totale 195 (30 in più della passata edizione) per un totale di 16 milioni e 211 mila euro. Oltre ai cinque di prima categoria, infatti, il concorso ha assegnato anche dieci premi di seconda categoria da 50 mila euro e 180 di terza categoria da 20 mila euro.

Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti, come ricorda l'Agenzia delle Dogane e Monopoli