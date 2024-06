Morgan: “Sangiuliano mi ha nominato direttore di Villa Verdi, sarà un luogo di apprendimento e cultura”

Parma, 27 giugno 2024 – Morgan ha annunciato che sarà il direttore di Villa Verdi, la storica tenuta dove Giuseppe Verdi ha vissuto negli ultimi decenni dell’Ottocento. La rivelazione è arrivata nel corso della rassegna ‘Dedalo’, in corso in questi giorni a Parma. Il prestigioso incarico sarebbe stato conferito dal ministro della Cultura.

“Sarò il direttore artistico di Villa Verdi e ne farò un luogo di apprendimento e di cultura, oltre che una casa museo. Sono stato incaricato dal ministro Sangiuliano”, ha dichiarato Morgan. L’ex leader dei Bluvertigo ha condiviso i suoi piani per l’apertura del complesso: “Per l'inaugurazione ho in mente di realizzare uno spettacolo all'esterno per comunicare al pubblico i nuovi progetti” ha annunciato, sottolineando l’intenzione di “recuperare tutti i vestiti di Giuseppe Verdi e fare una bella costumeria, oltre a realizzare un archivio digitale con tutti i suoi libri, i suoi manoscritti e spartiti”.

Nel dicembre dello scorso anno, la villa situata a Villanova sull’Arda (Piacenza) – il cui nome ‘ufficiale’ è Tenuta di Sant’Agata – è stata espropriata dallo Stato per la sua “pubblica utilità” su ordine del ministero della Cultura. La decisione è stata presa in seguito all’intenzione, da parte degli eredi del maestro, di mettere all’asta la proprietà; i discendenti hanno guadagnato 9 milioni di euro. Sangiuliano ha voluto di conseguenza salvaguardare Villa Verdi dal degrado, dando anche vita a una fondazione che si occuperà appunto del recupero e di organizzare eventi culturali all’altezza della location. Compiti a cui – secondo quanto detto da Morgan – sarà lui stesso a sovrintendere.

La tenuta – risalente al XIX secolo – si compone dell’abitazione e del parco circostante. In passato, i discendenti avevano allestito anche un museo, che permetteva tra le altre cose di visitare alcuni locali al piano terra della villa. Tra le sue mura, Verdi ha composto alcune delle sue opere più importanti, come il ‘Requiem’ per Alessandro Manzoni, la ‘Traviata’, l’‘Aida’ e l’‘Otello’.