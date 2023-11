Operaio morto a Niviano, 21enne arrestato per omicidio: è il coinquilino della vittima. Un collega indagato per favoreggiamento Emanuele Carella è stato portato in carcere dopo un lungo interrogatorio in caserma. È accusato della morte del 57enne Paolo Troccola, morto dissanguato nella casa in cui viveva nel Piacentino