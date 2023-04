Ramadan 2023, quando finisce e come si festeggia

Bologna, 18 aprile 2023 – La fine del Ramadan, il mese sacro islamico durante il quale si osserva il digiuno, si festeggia con una festa, la Eid al-Fitr.

Quest’anno si celebra dalla sera di giovedì 20 aprile e fino alla sera di venerdì 21. Siccome il calendario islamico si basa sul ciclo lunare, il mese del digiuno retrocede di circa 10 giorni ogni anno e le date di inizio e fine non sono fisse.

Iniziato il 23 marzo, il periodo in cui si incentiva a credenti a pregare, leggere il Corano e avere carità sta per giungere a termine.

Ramadan: fedeli musulmani durante la preghiera

La festa di fine Ramadan

La festa dell’Eid al Fitr sancisce la fine del Ramadan e quindi del digiuno. Questa, dopo la festa del Sacrificio che mette fine alla pratica del pellegrinaggio (il Ramadan infatti si chiude definitivamente con il pellegrinaggio a La Mecca, che viene fatto da milioni di fedeli), è la seconda più importante per i musulmani.

Questa giornata inizia all’alba pregando, per questo molti fedeli si recano in moschea. Successivamente c’è il pranzo in famiglia. Le ricette sono varie e cambiano in base al paese. Solitamente però è un pasto a base di carne, agnello o manzo, ma anche pollo o tacchino. Non mancano poi dolci, frutta secca e datteri. Inoltre, si dona una parte del pranzo alle persone più bisognose.

Cos'è il Ramadan

Il Ramadan è il nono mese del calendario lunare islamico, durante il quale i musulmani credono che i primi versetti del Corano furono rivelati al profeta Maometto più di 1.400 anni fa. Durante il mese si osserva il digiuno da poco prima della preghiera dell'alba, Fajr, fino alla preghiera del tramonto, Maghrib. Non si mangia né si beve, ma si pratica anche l'astinenza dal fumare e dai rapporti sessuali per ottenere una maggiore "taqwa", o coscienza di Dio.