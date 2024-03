Truffa con un messaggio su Whatsapp: come riconoscerla

Bologna, 7 marzo 2024 – "Ciao mamma, l'altro mio telefono si è rotto, questo è il mio nuovo numero, inviami un messaggio". Le truffe raggiungono anche Whatsapp, con messaggi studiati ad hoc per far cadere nella trappola le persone anziane e non solo.

Lo stratagemma è sempre lo stesso: sul telefono arriva un sms da un numero sconosciuto, da una persona che si spaccia come figlio o parente dell'interessato. Solitamente, la scusa utilizzata è il cambio di numero o la rottura del telefono: a quel punto, il truffatore invia il link del nuovo numero di Whatsapp, invitando la persona a contattarlo e a mandargli denaro. La persona che riceve il messaggio, pensando così di aiutare un proprio parente, si ritrova così senza soldi.

Il sindaco mette in guardia i cittadini

A segnalare la circolazione di questi messaggi, anche il sindaco di Zola Predosa (Bologna) Davide Dall'Omo, che ha messo in guardia i suoi cittadini dalla presenza delle truffe. "In questo periodo - ha esordito in un post su Facebook - le forze dell'ordine stanno registrando, anche sul nostro territorio, diversi tentativi (alcuni purtroppo andati a segno) di truffa".

Tra i commenti, tantissimi gli utenti che hanno confermato l’arrivo dei messaggi in queste ultime ore.

Come difendersi dalle truffe

Il consiglio è quello di evitare di rispondere ai messaggi o alle chiamate di un numero sconosciuto e contattare direttamente il proprio figlio e parente, smascherando così il tentativo di truffa messo in pratica.

Quando si tratta di Whatsapp e di sistemi di messaggistica, l'attenzione deve essere sempre altissima: riconoscere i segnali di allarme porta infatti ad evitare danni della privacy e perdite di denaro.

Una volta accertati della truffa, è possibile contattare i carabinieri e, nel caso di risposta al messaggio o di invio di soldi, rivolgersi al proprio operatore telefonico.

La polizia postale consiglia infine di non salvare il numero (se salvato, sarà da cancellarlo immediatamente dalla rubrica).