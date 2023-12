Voli di continuità semivuoti: ecco i numeri

Sui voli di continuità dall’aeroporto di Falconara verso Milano, Napoli e Roma gli aerei sono stati riempiti in media intorno al 20%. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni (foto) in consiglio regionale. Quanto ai volumi dei traffici, Brandoni ha riferito di "1.697 passeggeri sulla tratta Ancona-Roma Fiumicino e viceversa, con una media di riempimento del 20%"; sui voli Ancona-Milano e Milano-Ancona "1.492 passeggeri" e riempimento velivoli al "21%"; infine per Ancona-Napoli e Napoli-Ancona, sui voli sono saliti 913 passeggeri con un riempimento del 22%.