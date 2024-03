Lucio Dalla e la passione per il Bologna: il racconto di Tobia Righi

“Cosa direbbe Lucio Dalla di questo Bologna? Impazzirebbe. Questa è una squadra che non deve porsi limiti, avrebbe detto”. Tobia Righi, storico manager di Dalla, ha passato una vita insieme con il cantautore. A unirli, ovviamente, anche la passione per i rossoblù, a partire dall’abbonamento al Dall’Ara: “Tutto è iniziato durante una partita tra Bologna e Juventus – racconta –. Vincemmo e Lucio era emozionato come poche volte. Disse: ‘Io e te faremo sempre l’abbonamento allo stadio. Se uno dei due dovesse morire, l’altro continuerà a farlo per entrambi”. E così è stato. Nella puntata di oggi del podcast ‘Il Resto di Bologna’, questo e altri aneddoti: per ascoltarlo basta andare sulle principali piattaforme di riproduzione.

Il podcast