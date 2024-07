Mauro Pagani torna a viaggiare con ’Crêuza de mä’

Il festival ’Mundus-La musica senza confini’ fa tappa questa sera alle 21,30 a piazzale Re Astolfo, a Carpi con un evento all’insegna della grande musica d’autore con Mauro Pagani. A quarant’anni dalla pubblicazione dell’album Crêuza de Mä, scritto a quattro mani con Fabrizio De Andrè, Pagani parte per una nuova avventura accompagnato da sei musicisti e da una corista e un corista, per riproporre le avvolgenti sonorità, senza tempo e senza spazio, narrate nello storico album. A coronare questo viaggio musicale, non mancheranno, poi, i brani del suo repertorio frutto di oltre cinquanta anni di carriera. "Crêuza de Mä compie 40 anni: Fabrizio ed io lo registrammo nel 1983 e venne pubblicato l’anno successivo. Le rotte che, scrivendo l’album, immaginavamo solcate da bastimenti carichi di spezie oggi sono, nella realtà, una via di fuga, e per molti, troppi, dall’ingiustizia".