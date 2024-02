Romagna mia a Sanremo: cosa racconta la canzone

Bologna, 7 febbraio 2024 - La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 accoglie a braccia aperte alcuni rappresentanti dell'Emilia-Romagna. La spettacolare cornice del teatro Ariston ospita i giovani componenti della nuova orchestra "Santa Balera", gestita dall'associazione organizzatrice di eventi "Vai Liscio", insieme a MEI di Faenza e Ater, e formata da 15 musicisti e 10 ballerini.

Il complesso omaggia la propria terra attraverso l'esecuzione di "Romagna mia", l'inno scritto da Secondo Casadei divenuto ormai pietra miliare del valzer. Un brano capace di trascinare qualsiasi pubblico, anche quello l’Ariston è pronto a cantare il celebre ritornello: “Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore”.

L'appuntamento

Sono passati ben 70 anni da quando Secondo Casadei scrisse "Romagna Mia", uno degli inni più iconici della tradizione musicale italiana. Per questo motivo, la serata del Festival di Sanremo di mercoledì 7 febbraio offre un bellissimo omaggio a una terra ancora in ripresa dalla tremenda alluvione del 2023, e lo fa attraverso l'esibizione della nuova Orchestra "Santa Balera".

Il progetto, nato in seguito a un accordo tra MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) e Regione Emilia Romagna e gestito dall'associazione "Vai Liscio", riguarda un complesso di 25 ragazzi, 10 ballerini e 15 musicisti, dell'età media di 20 anni.

Il gruppo, definito da molti la "Generazione Z" del liscio e che all'interno ha figure provenienti da progetti paralleli di altri generi, si esibisce insieme ad altri giganti della musica romagnola, tra cui Mirko Casadei, figlio del "Re del Liscio" Raoul.

Lo spettacolo va in scena all'Ariston ben 50 anni dopo la partecipazione dell'Orchestra Casadei, diretta al tempo da Raoul. L'esibizione non omaggia soltanto mostri sacri della musica romagnola, come i Casadei e Zaclèn, o il compleanno di un inno intramontabile, ma anche gli "Angeli del Fango", i volontari e tutti coloro che sono stati colpiti dall'alluvione e che hanno contribuito alla ripresa del territorio.

Nelle parole del brano, un’emozione che si rinnova e traspare un senso di amore infinito verso la propria terra: “Sento la nostalgia d'un passato dove la mamma mia ho lasciato, non ti potrò scordar casetta mia. E in questa notte stellata, la mia serenata Io canto per te”.

Oltre alla "Santa Balera" e Mirko Casadei, si esibiscono anche solisti di talento come Marco Lazzarini al sax, Stefano Giugliarelli a chitarra e voce e Valeria Magnani a violino e voce. Sarà un momento toccante e sentito, dato che proprio "Romagna Mia" è stata anche la canzone simbolo degli "Angeli del Fango" durante le operazioni a sostegno della comunità colpita.

Un passaggio della canzone ricorda proprio l’importanza e il senso di identità dei romagnoli: “Romagna, Romagna mia, lontan' da te Non si può star. Quando ti penso, vorrei tornare dalla mia bella al casolare”.

"Grazie al Festival per questa opportunità"

Un omaggio a tutto tondo all'Emilia-Romagna, quindi, che è stato accolto dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini come "un'occasione per mantenere accesi i riflettori sulla Romagna, una terra colpita dalla drammatica alluvione del maggio scorso, e sui suoi cittadini, che da subito si sono rimboccati le maniche e ancora stanno lavorando per superare tante difficoltà. Ringraziamo Amadeus e gli organizzatori del Festival per questa opportunità, ma anche per volere dare una vetrina nazionale e prestigiosa al Liscio, musica popolare che rappresenta un nostro tesoro culturale tradizionale”.

"Siamo gli ambasciatori della Romagna grazie al sostegno della Regione e di tantissimi sindaci che hanno incoraggiato tutti i ragazzi di Santa Balera come il primo cittadino di Rimini, di Forlì, di Faenza, di Gatteo, di Ravenna, di Castrocaro Terme, di Cesenatico e di tantissime altre città, fino ad arrivare a San Marino – ha dichiarato Giordano Sangiorgi, patron del MEI e produttore dell'orchestra Santa Balera – per una Romagna unita grazie alla Generazione Z del Liscio, per una ripartenza piena del nostro territorio al suono di Romagna Mia, cuore musicale della nostra terra".