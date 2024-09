Torna ’La Montegridolfo liberata’. La Storia si scopre anche a piedi

A Montegridolfo, dopo cinque anni, torna la storia, la Grande Storia. Uno degli eventi più attesi per chi ama le rievocazioni storiche, La Montegridolfo Liberata, manifestazione che celebra la liberazione del borgo riminese dall’occupazione nazista nel 1944, 80 anni fa. Considerata la più importante rievocazione storica d’Italia centrata sulla Linea Gotica, La Montegridolfo Liberata negli anni ha saputo conquistare gli appassionati grazie alla qualità delle sue rappresentazioni e all’attenta organizzazione, grazie pure alla presenza di un Comitato scientifico che coinvolge associazioni del territorio con oltre 100 volontari. E quest’anno è in programma un evento speciale: 80esimo sulla Gotica: La Montegridolfo Liberata, un’occasione per rilanciare un evento la cui ultima edizione si è tenuta nel 2019.

"Sarà un’edizione che permetterà di immergersi ancor più nell’azione e nei luoghi che portarono alla liberazione di Montegridolfo ed allo sfondamento della Linea Gotica – spiega il sindaco Alessandro Renzi –. Una delle novità più attese, frutto di ricerca storica accurata, è l’inaugurazione di un sentiero che ripercorrerà la stessa strada percorsa dai soldati inglesi, guidati dal tenente Norton, nelle operazioni di liberazione. Un’esperienza unica per gli appassionati di storia e trekking".

Da venerdì a domenica 1° settembre (ingresso gratuito), il borgo di Montegridolfo porterà le lancette indietro nel tempo. Rievocatori in uniformi d’epoca, mezzi militari, ospedale da campo, laboratori, artigiani e scene di vita quotidiana tipicamente degli anni ‘40, faranno rivivere ai presenti i giorni della Liberazione. Tre giorni di eventi per grandi e piccoli, con conferenze interessanti, spettacoli e musica dal vivo in stile anni ‘40, accampamenti militari, una vecchia trebbiatrice in azione, cibo di un tempo, visite al Museo della Linea dei Goti ed altro ancora. Si terrà un ricordo speciale di Terzo Maffei, storico locale molto noto a Montegridolfo, scomparso il 6 gennaio 2023 ed inoltre, al Museo della Linea dei Goti fino al 31 dicembre resterà aperta una mostra di foto straordinarie e nella giornata conclusiva, storici analizzeranno in un convegno proprio le problematiche relative alla Linea Gotica e particolarmente a quelle sulla Battaglia di Montegridolfo. "Sarà una rievocazione che non vuol essere solo un’occasione di turismo ed intrattenimento per l’entroterra – conferma il sindaco – ma anche di approfondimento storico preciso come ci richiede anche il tempo attuale che stiamo vivendo".

Luca Pizzagalli