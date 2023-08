Benzina prezzo medio: ecco dove conviene fare il pieno

Bologna, 1 agosto 2023 - Il caro benzina è scritto nero su bianco, per legge: da oggi i dati sui prezzi medi dei carburanti in autostrada e regione per regione dovranno essere esposti dagli impianti di distribuzione sul territorio, con l'obiettivo - spiega il governo - di favorire la trasparenza.

Rialzo dei prezzi della benzina: un distributore in autostrada

I prezzi medi in Italia

Il Mimit (ministero delle imprese e del made in Italy) pubblica sul proprio sito i prezzi medi dei carburanti: la media nazionale del self service in autostrada è di 1,984 euro al litro per la benzina e di 1,854 euro al litro per il diesel. A livello territoriale, i prezzi più alti della verde sono quelli della Provincia autonoma di Bolzano a 1,945 euro a litro e della Puglia a 1,943 euro.

Sotto la soglia di 1,9 euro le Marche a 1,892 e il Veneto a 1,898. L’Emilia Romagna, galleggia nel mezzo della classifica, sopra la soglia dell’1,9 (per la precisione 1,911).

Quanto costa la benzina: Emilia Romagna

Gasolio Self 1.768 Benzina Self 1.911 GPL SERVITO 0.654 Metano SERVITO 1.315

Marche: prezzi sotto la media

Gasolio self 1.751 Benzina self 1.892 GPL SERVITO 0.724 Metano SERVITO 1.391

Il pieno conviene anche in Veneto

Gasolio self 1.753 Benzina Self 1.898 GPL Servito 0.667 Metano Servito 1.321

A Bolzano i carburanti più cari

Gasolio Self 1.804 Benzina self 1.945 GPL servito 0.771 Metano servito 1.506

Dove posso trovare i prezzi medi?

Il prezzo dei carburanti può ovviamente variare. Per consultare le ultime rilevazioni basta cliccare su www.mimit.gov.it/it/prezzo-medio-carburanti : il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con frequenza giornaliera, a partire dal 1 agosto 2023, entro le ore 08:30, pubblica i prezzi medi in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.