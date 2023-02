Ci si ammala di meno, si guarisce di più. L'altalena virtuosa è nei numeri dei bollettini Covid: in Emilia-Romagna dall'inizio della pandemia si registrano 2.127.688 contagi e 2.102.507 guarigioni. Il divario è di 25.181 casi, in costante diminuzione dall'inizio del 2023. Erano quasi 39mila il 6 gennaio, 35.749 una settimana dopo, 26.312 venerdì scorso. Secondo l'ultimo report pubblicato sul sito della Regione alle 15 di ieri, inoltre, ci sono 620 pazienti nei reparti ordinari (-17) e 32 nelle terapie intensive (dato invariato). Le dosi addizionali di vaccino anti Covid hanno raggiunto quota 2.990.472. Siamo ancora in pieno inverno e le oscillazioni non sono da escludere ma, anche se i numeri non spiegano tutto, gli indicatori sono confortanti. Mai, in questi tre anni, la rimonta delle guarigioni era stata così rapida e continua. Per lunghi mesi il vantaggio dei contagi è stato siderale, ora siamo vicini al corto muso. Proprio in questo periodo che gli esperti definiscono "un'altra era', però, bisogna passare l'evidenziatore sulla memoria e dotare il sistema sanitario di tutte le risorse necessarie. Difficile prevedere il futuro, ma è importante arrivarci preparati.