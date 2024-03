Osservatori astronomici, dove sono in Emilia-Romagna

Bologna, 11 marzo 2024 – L’Universo si conferma sempre più un'entità ancora non del tutto conosciuta e che nasconde tanti misteri, ma nella nostra regione è possibile trovare e visitare strutture adatte a soddisfare la curiosità di chi è appassionato.

Ecco, di seguito, l’elenco degli osservatori astronomici attivi in Emilia-Romagna, raccolti per province, in cui è possibile grazie agli strumenti adatti osservare la volta celeste che ci circonda e tutti gli avvenimenti che essa ci regala, per ultimo il passaggio della cometa 12P/Fons-Brooks.

Osservatori a Bologna

Tra i boschi dell'Appennino bolognese, nella località Ca' Antinori situata tra Medelana e Monte Pastore, è possibile effettuare sia osservazioni di stampo scientifico che per puro svago, all'interno dell'osservatorio Astronomico "Felsina".

Sempre nell'Appennino, a 800 km di altezza e a 37 km da Bologna, si trova la Stazione Astronomica di Loiano, dotata di due cupole di osservazione e un cannocchiale di ben 150 metri.

A San Giovanni in Persiceto, invece, c'è un'intera area dedicata all'astronomia: il Museo del Cielo e della Terra offre la possibilità di assistere a spettacoli unici grazie all'osservatorio comunale Abetti che si trova nelle dirette vicinanze.

A Granarolo, invece, è collocata la STAR- Stazione Astronomica Righetti, al numero 97 di Via San Donato.

Osservatori a Ravenna

Insieme a Bologna, è quella di Ravenna la provincia che vanta il maggior numero di osservatori. Quasi al confine con la provincia di Forlì Cesena troviamo l'osservatorio dedicato a Don Dino Molesi, situato in una zona di protezione dall'inquinamento luminoso dal raggio di 15 km. Spostandosi a Faenza, si trova l'osservatorio non professionale "Urania Lamonia" gestito dal Gruppo Astrofili Faenza.

A Lugo, non lontano dal comune di Cotignola, è presente un altro osservatorio non professionale, il "Roccati" gestito dal Gruppo Astrofili Antares.

Concludiamo la rassegna degli osservatori ravennati con Monteromano, all'interno del comune di Brisighella e posizionato a 765 metri s.l.m, che offre una veduta del cielo a 360°.

Osservatori a Reggio Emilia

All'interno del territorio del giovane comune di Ventasso (nato nel 2016 a seguito della fusione di vari altri comuni), è situato l'osservatorio di via S. Lucia delle Fonti, a cura del Gruppo Astrofili dell'Appennino reggiano. A pochi km di distanza, nel confinante comune di Villa Minozzo, si trova la stazione di osservazione dedicata a Pierino Zambonini, il cui raggio interessa anche la provincia di Modena. Nelle campagne collinari, a Scandiano, si può visitare il "Lazzaro Spallanzani", progettato su un'area di 3.000 metri quadrati.

Osservatori a Parma

Sono due gli osservatori nella provincia di Parma. Uno di questi si trova a Neviano degli Arduini e possiede un raggio d'azione di 15 km che interessa anche la vicina provincia di Reggio Emilia, mentre l'altro, l'Osservatorio Bellatrix, è visitabile nel comune di Collecchio, chiuso tra i confinanti comuni di Parma e Noceto.

Osservatori a Ferrara

Una cupola metallica orientabile sovrasta l'Osservatorio Astronomico sociale "Paolo Natali", ospitato all'interno dell'oasi naturale nelle vicinanze dell'agriturismo "Villaggio Natura" nel comune di Ostellato. Nel comune di Cento, invece, l'osservatorio Burgatti organizza visite gratuite anche per gruppi di persone. Si trova in via Dante Alighieri 6 ed è al momento concesso in gestione all'Associazione Astrofili Centesi.

Osservatori a Modena

Costruito tra il 1975 e il 1978 dall'omonima associazione volontaria a Cavezzo, nella bassa pianura modenese, l'osservatorio "Geminiano Montanari" è solito organizzare iniziative scientifiche, in particolare durante la sua apertura al pubblico venerdì sera.

Osservatori a Forlì e Cesena

Nei pressi di Predappio Alta, l'osservatorio di Montemaggiore sorge in una zona lontana da foschie e inquinamento luminoso. Durante le osservazioni, si può rimanere anche all'interno della struttura grazie all'imponente tetto scorrevole.

Osservatori a Rimini

Concludiamo la lunga rassegna con l'osservatorio "Niccolò Copernico" di Saludecio, attivo da oltre 40 anni. Costruito nel 1977 sui basamenti di un vecchio rudere, per potere accedere alla struttura è necessario prima iscriversi all'associazione "Gruppo Astrofili N. Copernico".