Alluvione in Emilia Romagna, oggi arriva Figliuolo

Bologna, 12 luglio 2023 – Alla vigilia della nuova visita del generale Francesco Figliuolo in Romagna, arrivano i primi sostegni ai cittadini che hanno avuto danni alle abitazioni principali a causa dell’alluvione di maggio. Pagamenti sprint, rivendica la Regione, arrivati dopo undici giorni dallo scadere del termine per le domande di primo indennizzo, tant’è che ieri sono arrivati i primi bonifici, per un valore di oltre 8 milioni di euro, a favore di quasi 2.700 cittadini. Si tratta di una prima tranche, fa sapere Viale Aldo Moro: le operazioni di pagamento, infatti, continueranno nelle prossime settimane a fronte delle oltre 16mila domande arrivate sempre entro il 30 giugno (la scadenza ultima per inviare richieste di rimborso ai Comuni, che poi le ’gireranno’ alla Regione, è il 31 ottobre).

Alluvione, oggi il generale Figliuolo torna in Romagna

Aiuti in tempo record

L’importo è di 3mila euro ed è un acconto che potrà arrivare a un saldo di 5mila euro per chi ha avuto la dimora principale allagata o interessata da movimenti franosi o smottamenti e quindi inutilizzabile. Non si tratta del risarcimento completo dei danni, ma il contributo concorre alle prime spese necessarie al ripristino della funzionalità degli immobili.

“Abbiamo deciso di introdurre una procedura sperimentale e immediata, che sta consentendo di pagare in tempi molto più rapidi rispetto a quanto succedeva prima, quando normalmente ci volevano tre mesi", sottolineano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e la vicepresidente Irene Priolo. I primi contributi (acconto di tremila euro, che potranno salire a 5mila) comprendono anche ulteriori 750 euro a titolo di concorso alle spese connesse alla predisposizione della perizia asseverata. Il rimborso copre le spese per la pulizia e la rimozione di acqua, fango, detriti, interventi su strutture e impianti, elettrodomestici, ma anche – per la prima volta – l’acquisto di abbigliamento, stoviglie, utensili e materiale didattico per i figli.

Per chi ha avuto l’auto distrutta

Ma non solo. Arrivano buone notizie anche per chi, causa alluvione, si è trovato con l’auto distrutta. L’orientamento della giunta regionale, infatti, è di destinare metà dei 48 milioni di euro della raccolta fondi della Regione al sostegno diretto delle popolazioni colpite, a partire dalla possibilità di concedere contributi per l’acquisto di veicoli in sostituzione di quelli distrutti, misura al momento non coperta dai decreti nazionali. Il resto delle risorse, ha riferito Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della Regione, "sarà invece utilizzato per finanziare interventi urgenti di ripristino del patrimonio pubblico, con particolare riferimento alle scuole ed eventualmente agli impianti sportivi del territorio".

Oggi arriva il generale Figliuolo

Oggi, intanto, torna in Romagna il generale Francesco Figliuolo. La sua prima visita, ancora senza la nomina ufficiale da commissario della ricostruzione, era avvenuta il 3 luglio. "Le cicatrici di questo territorio mi provocano forti sentimenti emotivi", aveva detto, dopo il giro in elicottero con Bonaccini, in Viale Aldo Moro a Bologna. E aveva promesso di tornare a stretto giro. Oggi arriverà a Ravenna poco dopo le 15, incontrerà il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, Michele de Pascale, alla presenza anche dei diciotto sindaci della provincia, poi visiterà l’azienda Unigrà di Conselice, duramente colpita dall’alluvione.

Non sarà, però, presente Bonaccini. Al suo posto, la vicepresidente della Regione Irene Priolo. Un’assenza, però, che dall’entourage del ‘pres’, come lo chiamano in Emilia-Romagna, minimizzano: "Figliuolo verrà qui ogni settimana, presto farà un sopralluogo anche a Forlì. Sono riunioni operative, giusto che incontri i sindaci..."