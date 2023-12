IT Alert Emilia Romagna, nuovo messaggio il 20 dicembre

Bologna, 18 dicembre 2023 – Dopo la prima fase di sperimentazione in tutta Italia, il messaggio sirena farà il suo ritorno in questi giorni in Emilia Romagna e altre quattro regioni.

IT-Alert verrà messo nuovamente alla prova il 19 e 20 dicembre, ma stavolta per verificare il suo funzionamento in casi e zone specifiche, così da preparare il sistema e la popolazione a eventuali emergenze.

Questa seconda fase ha un duplice obiettivo: da un lato mettere alla prova l’utilizzo di IT-alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio, dall’altro fare un passo avanti nel processo di familiarizzazione con il sistema di allarme pubblico e permettere alle persone di acquisire maggiore confidenza con la ricezione del messaggio per scenari di rischio specifici. I test saranno utili anche per affinare ulteriormente le funzionalità e testare l’efficacia dei flussi di comunicazione in emergenza tra i soggetti interessati.

Nel caso dell'Emilia Romagna, la simulazione dell'allarme pubblico nazionale verrà lanciato mercoledì intorno alle ore 12 e riguarderà il cedimento di una grande infrastruttura, in particolare la diga del Conca nella provincia riminese.

Durante quel momento, tutti i cellulari accesi e con rete che si trovano in zona riceveranno un messaggio di falsa emergenza che li informerà del test.

Per 'collasso di una grande diga' si intende il collasso dello sbarramento della struttura della diga stessa, che provoca generalmente un’onda di piena e la conseguente inondazione delle aree situate a valle. In una situazione simile, IT-Alert permetterebbe di informare simultaneamente le migliaia di persone che si trovano nella zona dell'emergenza, per permetterle di cercare riparo immediato.

Le zone interessate

In primo luogo, saranno allertati gli oltre 40 mila cittadini residenti a Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano e Cattolica, esposti virtualmente ai rischi derivanti dal collasso della diga. Per motivi legati alla tecnologia cell-broadcast utilizzata, che invia la notifica di IT-Alert a catena a tutti i cellulari connessi alle linee telefoniche, otto comuni limitrofi all’area-obiettivo potrebbero comunque ricevere la notifica: si tratta di Riccione, Coriano, San Clemente, Morciano in Romagna, Saludecio in Emilia-Romagna e Gabicce Mare, Gradara, Tavullia nelle Marche.

La stima della popolazione complessivamente allertata sale a circa 120mila persone, tra le due regioni coinvolte, a cui si aggiungono i cellulari di chi transita in quel momento sull’autostrada A14 e sulla linea ferroviaria adriatica.

Una volta squillato il telefono, ogni utente potrà visualizzare il seguente messaggio sullo schermo:" TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST".

Sulla pagina web e quella di approfondimento sarà presente anche il link al questionario che, come per i precedenti test, tutti quelli che si troveranno nei territori coinvolti saranno invitati a compilare per contribuire a implementare il sistema. Coloro che, pur trovandosi nell’area interessata dal test, non dovessero ricevere alcuna notifica di IT-alert, potranno compilarlo ugualmente per segnalare tale mancanza.

Il test in altre regioni

Come già accennato, IT-Alert suonerà anche in altre parti d'Italia. Domani 19 dicembre si attiverà alle 12 in Puglia, nella zona dello stabilimento LyondellBasell a Brindisi, e in Veneto alla FIS, fabbrica italiana sintetici, a Montecchio Maggiore. Questa sperimentazione riguarderà la simulazione di un incidente rilevante a stabilimenti industriali soggetti alla direttiva Seveso, nel territorio compreso in un raggio di 2 km dall’impianto.

Come per l'Emilia Romagna, mercoledì 20 l'allarme squillerà anche in Lombardia, vicino alla diga di Pagnona, e in Sardegna, alla diga di Nuraghe Arrubiu, sempre per sperimentare un falso allarme relativo al collasso della diga.

Cos'è IT-Alert

IT-Alert è il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale che, gratuitamente e in modo anonimo, avvisa simultaneamente la popolazione di un territorio in caso di gravi emergenze tramite un semplice messaggio accompagnato da una suoneria specifica, per distinguerlo dalle altre notifiche. Non serve installare nessuna applicazione, ma basterà avere il proprio telefono acceso e con connessione telefonica. Ora è ancora in fase di sperimentazione ma, quando sarà operativo, si affiancherà alle altre modalità di allarme nazionale per garantire un'informazione efficace e rapida alla popolazione.