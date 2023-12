Meteo, l’inverno può attendere: ecco quando arriva il freddo in Emilia Romagna

Bologna, 27 dicembre 2023 - Continua l'alta pressione che ci sta regalando un periodo natalizio fuori dagli schemi, con tanto sole, pochissima neve e soprattutto un inquietante caldo anomalo autunnale, con tanto di tavolini all’aperto in riviera quasi da Natale ai Caraibi. A questo punto è quasi obbligatorio chiedersi: ma l'inverno, quando arriverà? Stando alle previsioni di Arpae, il freddo può attendere ancora parecchio: a contrastare l'effetto del sole c'è solo il ritorno delle nebbie in pianura, un'abbinata del resto abbastanza abituale.

Sole d'inverno: l'ondata di caldo anomalo resiste fino a gennaio 2024

Il weekend di San Silvestro

Venerdì il tempo peggiorerà un pochino, con nuvole in Emilia e sole velato in Romagna, mentre sull'Appennino si potranno avere precipitazioni, seppur non di grave entità. Sabato, domenica e lunedì (rispettivamente il 30 e 31 dicembre e il primo gennaio 2024) il meteo non sarà bello come a Natale, ma tutto sommato regge: "La graduale flessione del campo barico - recita il bollettino Arpae - determinerà fino a lunedì un peggioramento del tempo con nuvolosità piuttosto estesa ma precipitazioni deboli, più probabili lungo i rilievi e sporadiche sulle pianure; condizioni più stabili a termine periodo. Le temperature non subiranno variazioni significative.

Quando arriva il freddo?

Stappate le bottiglie di bollicine e smaltiti gli effetti della festa di Capodanno, a partire da martedì 2 gennaio le temperature effettivamente scenderanno di qualche grado, ma i valori resteranno ancora superiori alla norma. Poi, nella settimana fino al 7 gennaio, "sarà possibile qualche evento di precipitazione, con quantitativi nella norma del periodo". E il freddo? Secondo Arpae, "Le temperature, seppur in graduale flessione, rimarranno leggermente superiori alla media climatologica". Nei successivi 15 giorni (da lunedì 8 a domenica 21 gennaio) "sarano possibili alcuni eventi di precipitazione con quantitativi che, nel complesso, non sembrano discostarsi dalla norma del periodo. Le temperature si porteranno su valori tipici della stagione invernale".

La mappa delle previsioni