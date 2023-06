Mille Miglia 2023, il passaggio oggi in Emilia Romagna: le tappe e il percorso

Bologna, 13 giugno 2023 – Al via l’edizione 2023 della Mille Miglia, la storica sfilata di auto d’epoca che riguarda 420 vetture (405+15 in Special List) e affronterà cinque tappe e oltre 2.000 chilometri. Dopo la partenza da Brescia e l’attraversamento di Verona, approderà anche in Emilia Romagna e non solo oggi.

La prima tappa sarà Ferrara, poi Lugo e Imola, dove l’arrivo è previsto per le 18.40 e il controllo timbro in piazza Matteotti anticiperà l'ingresso in Autodromo dove vi saranno intorno alle 18.45 delle prove cronometrate.

Lugo e Imola, in particolare, sono tappe simboliche dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna: esiste infatti anche una raccolta fondi in merito.

Il percorso del 13 giugno, però, non si ferma a Imola. Dopo le prove all’Autodromo, la carovana si dirige in direzione Forlì, verso Cervia e Milano Marittima che sono l’ultima tappa della giornata.

Il programma del 14 e del 15 giugno

Mercoledì 14 la 1000 Miglia scenderà verso sud per raggiungere San Marino. Poi il passaggio nelle Marche fino a Roma. Giovedì 15, per la terza giornata, la sfilata risalirà dalla Capitale e attraverserà la Toscana, toccando Siena e Pistoia. Poi il ritorno in regione, raggiungendo Modena e Reggio Emilia per poi terminare a Parma.

Negli ultimi giorni la 1000 Miglia passerà anche per la Lombardia e il Piemonte. La conclusione sabato 17 giugno, con traguardo a Brescia.

La donazione per l’alluvione

La società che organizza la Mille Miglia, oltre alla raccolta fondi, ha anche deciso di donare 100mila euro. "Una manifestazione storica, che non dimentica le persone e le comunità che incontra lungo il suo percorso – è stato il ringraziamento del presidente Stefano Bonaccini – anche il loro gesto va ad arricchire la straordinaria mobilitazione che è subito iniziata per aiutare l'Emilia-Romagna, come dimostra anche la raccolta fondi avviata dalla Regione che ha superato i 40 milioni di euro. A tutti coloro che hanno contribuito e che decideranno di farlo dico ancora una volta grazie".