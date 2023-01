Previsioni meteo Emilia Romagna domani, nuova allerta per frane e mareggiate

Maltempo a Cesenatico

Neve e maltempo in Emilia Romagna: famiglie isolate a Rimini, a Riccione esonda in Rio Melo. Nuova allerta meteo

Bologna, 25 gennaio 2025 – Nuova allerta meteo in Emilia Romagna, dopo il maltempo degli ultimi giorni, che ha portato in regione, oltre alla neve, anche pioggia, gelate improvvise ed esondazioni sul litorale romagnolo

La nuova allerta meteo, gialla (criticità ordinaria) – emessa da Arpae e Protezione Civile – inizia alla mezzanotte del 26 gennaio fino alla mezzanotte del 27 gennaio 2023: previste nuove mareggiate e persiste il rischio idrogeologico laddove ha nevicato tanto, come in alta Valmarecchia.

Riguarda quindi la costa, la zona dell’Appennino romagnolo in provincia di Forlì Cesena e Rimini, e l’alta collina romagnola, in provincia di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. I rischi principali sono dissesto idrogeologico e ingressione marina sulle coste.

Secondo Arpae, per la giornata di giovedì 26 gennaio, infatti, nelle zone montane e collinari orientali non si escludono localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, interessati dalla parziale fusione della neve presente sul suolo. Non si escludono, inoltre, fenomeni di ingressione marina ed erosione sul litorale.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, il non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.

Allerta valanghe ‘gialla’ in Appennino

Dalla mezzanotte del 26 gennaio fino alla mezzanotte del 27 gennaio è stata emessa anche un’allerta valanghe sull’Appennino emiliano centrale, in provincia di Reggio Emilia, Modena e Bologna, e quello romagnolo, in provincia di Forlì Cesena e Ravenna. Ecco le zone di allerta segnalate da Arpae: