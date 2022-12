Previsioni meteo in Emilia Romagna: caldo anomalo e qualche pioggia

Cielo coperto e qualche pioggia, temperature sopra la media

Bologna, 28 dicembre 2022 - L'anno più caldo mai registrato - il 2022 - si chiude con un fine anno di caldo anomalo, com'era prevedibile. E il meteo dell'Emilia Romagna non fa eccezione: temperature sopra la media del periodo, nebbie e qualche pioggia.

Le previsioni meteo a breve

Nella nostra regione bisognerà aspettare domani per vedere la pioggia, benedetta perché pulirà l'aria, ora messa malissimo (qui lo stop al traffico ). Ma vediamo le indicazioni Arpae giorno per giorno:

Oggi - Prevalenza di nebbie e strati nebbiosi sulle pianure e nelle valli, in temporanea locale attenuazione nelle ore centrali del giorno, con tendenza ad aumento della nuvolosità stratificata in serata. Sui rilievi cielo tra poco nuvoloso e nuvoloso. Temperature massime tra 8/9 gradi nelle pianure e 11/12 gradi sulla costa.

Domani - Sul settore centro-occidentale e sul Ferrarese in prevalenza molto nuvoloso, con piogge in particolare lungo i rilievi, dove potranno assumere localmente carattere di rovescio; fenomeni deboli e irregolari sulle pianure.

Sulla Romagna nuvolosità irregolare con possibili temporanee schiarite, specie nelle aree pianeggianti. Locali banchi di nebbia fino al mattino. Temperature minime stazionarie tra 7 e 9 gradi; massime in lieve diminuzione sulle pianure occidentali (tra 8 e 10 gradi), in aumento sul settore orientale specie nelle aree pedecollinari per venti di caduta, comprese tra 11 e 14 gradi.

Dopodomani - Molto nuvoloso con addensamenti più consistenti nella prima parte della giornata, con piogge sui rilievi centro-occidentali, localmente a carattere di rovescio. Non si escludono del tutto brevi e deboli piogge o pioviggini anche sulle aree pianeggianti. Foschie anche dense e locali banchi di nebbia al mattino ed in nuova formazione dalla serata.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 7/8 gradi delle pianure interne e 10/11 gradi del settore orientale; massime in aumento sul settore orientale, con valori tra 8 e 10 gradi nelle pianure emiliane e tra 12 e 15 gradi lungo la costa.

La tendenza fino al 3 gennaio

L'intero periodo sarà caratterizzato dal persistere di un flusso di correnti umide e temperate sud-occidentali in grado di apportare nuvolosità bassa piuttosto estesa e deboli piogge limitate ai rilievi centro-occidentali, con tendenza all'intensificazione delle nebbie sulle aree pianeggianti. Le temperature saranno stazionarie su valori di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo.

Resta il blocco del traffico

Sulla base dei risultati odierni del bollettino Liberiamolaria (http://bit.ly/bollettinoaria) da domani, giovedì 29 dicembre, tornano in vigore le misure ordinarie di limitazione alla circolazione. Ecco dove: all’interno del centro abitato di Ravenna (area delimitata da apposita segnaletica) dal lunedì al venerdì (eccetto festività) dalle 8.30 alle 18.30 divieto di transito per i veicoli:

- a benzina fino all’euro 2 compreso

- diesel fino all’euro 3 compreso (dall’1 gennaio 2023 il divieto si estende anche ai diesel euro 4, che però potranno circolare, così come gli altri veicoli non conformi, ma non durante le misure emergenziali e le domeniche ecologiche, usufruendo di un bonus di chilometri assegnati su base annuale aderendo al servizio Move-In deliberato dalla Regione Emilia - Romagna; per maggiori informazioni https://bit.ly/rer-move-in)

- a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso

- ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso

Nelle domeniche ecologiche (le prossime saranno 8 e 22 gennaio, 12 e 26 febbraio, 12 e 26 marzo, 16 e 23 aprile) si aggiungerà il divieto di circolazione per i veicoli diesel fino all’euro 5 compreso.

