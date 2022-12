Blocco traffico prorogato al 30 dicembre in Emilia Romagna: ecco dove

Allerta smog in Emilia Romagna, prosegue lo stop alle auto inquinanti: fino a quando

Bologna, 27 dicembre 2022 – La qualità dell’aria è ancora scarsa e in Emilia Romagna è ancora allerta smog. A dirlo è il bollettino di Arpae, Liberiamolaria, che rileva nuovamente un livello del pm10 superiore alla soglia di legge. Prosegue, pertanto, il blocco del traffico in alcune province della regione che da domani, 28 dicembre, vedranno in vigore alcuni divieti emergenziali. Ecco quali.

Smog in Emilia Romagna

Orario blocco traffico: dove e fino a quando

L’allerta smog scatta domani 28 dicembre e durerà fino al 30 dicembre, giorno di emissione del nuovo bollettino di Liberiamolaria. Proseguono dunque i divieti anti-smog dalle ore 8,30 alle 18,30. Nella giornata di domani, 28 dicembre, il blocco del traffico coinvolge tutte le province della regione: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Imola, Ravenna, Rimini, Forlì Cesena. Invece, nei giorni 29 e 30 dicembre lo stop riguarderà tutte le province escluse Bologna, Forlì-Cesena e Rimini.

Quali auto possono circolare?

Nelle province contrassegnate da bollino rosso possono circolare nei centri abitati tutte le auto esclusi i veicoli fino a diesel euro 4. Dal 1 gennaio 2023 lo stop verrà esteso anche ai veicoli diesel euro 5 compreso. Di seguito, tutti i divieti.

Allerta smog: tutti i divieti

Per diminuire l'impatto delle auto sull'ambiente sono previsti alcuni divieti emergenziali che limitano la circolazione nelle province con il più alto tasso di smog. A tutte le province con bollino rosso saranno pertanto applicate delle restrizioni.



In particolare, per i comuni Pair sono previsti:

tutte le limitazioni strutturali + stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 4 nei centri abitati interessati dai provvedimenti, dalle 8,30 alle 18,30. Dal 1° gennaio 2023 stop anche ai veicoli diesel euro 5 compreso.

abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e nelle attività industriali e artigianali fino a 17°C.

divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio...).

divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle.

divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

potenziamento controlli sulla circolazione dei veicoli, combustioni all'aperto, spandimento liquami e impianti a biomassa domestici.

divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili in tutti i comuni dell’agglomerato di Bologna, di pianura est e di pianura ovest delle province in cui si attivano le misure emergenziali.



Nei comuni Pianura, invece:

divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili in tutti i comuni di pianura est e di pianura ovest delle province in cui si attivano le misure emergenziali.

Per deroghe al divieto di spandimento si rimanda alla DGR 33/2021.

abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e nelle attività industriali e artigianali fino a 17°C.

divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle.

Le limitazioni a Ravenna

Inoltre tornano in vigore le misure ordinarie di limitazione alla circolazione: nel centro abitato di Ravenna (area delimitata da apposita segnaletica) dal lunedì al venerdì (eccetto festività) dalle 8.30 alle 18.30 divieto di transito per i veicoli:

- a benzina fino all’euro 2 compreso

- diesel fino all’euro 3 compreso (dall’1 gennaio 2023 il divieto si estende anche ai diesel euro 4, che però potranno circolare, così come gli altri veicoli non conformi, ma non durante le misure emergenziali e le domeniche ecologiche, usufruendo di un bonus di chilometri assegnati su base annuale aderendo al servizio Move-In deliberato dalla Regione Emilia - Romagna)

- a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso

- ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso

Nelle domeniche ecologiche (le prossime saranno 8 e 22 gennaio, 12 e 26 febbraio, 12 e 26 marzo, 16 e 23 aprile) si aggiungerà il divieto di circolazione per i veicoli diesel fino all’euro 5 compreso.