Papilloma virus, prevenzione e vaccino in Emila Romagna

Bologna, 23 gennaio 2025 - Gennaio è il mese della sensibilizzazione sul tumore del collo dell'utero: gli screening consentono di prevenire il cancro della cervice uterina.

In Emilia Romagna è attivo il programma per la prevenzione che prevede l’invito attivo ( tramite lettera a casa o sul fascicolo sanitario elettronico) per la partecipazione agli screening. Questi test servono a individuare l'infezione dovuta al papilloma virus che potrebbe causare lesioni precancerose del collo dell’utero ed evolvere in tumore.

Dal 2016 alle donne tra i 30 e i 64 anni, è stato introdotto il test Hpv (Human papilloma virus) come principale in sostituzione del Pap-test perché alcuni studi hanno infatti dimostrato che in tale fascia di età è maggiormente efficace nell’identificare precocemente le lesioni a rischio per il tumore del collo dell’utero. Per le donne più giovani, invece, il Pap-test resta più efficace.