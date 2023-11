Sanità in Emilia Romagna, software down: pronto soccorso, fascicolo sanitario e cup ‘fuori servizio’. Cosa sta succedendo

Bologna, 11 novembre 2023 - “Sito in manutenzione, si prega di riprovare più tardi. Ci scusiamo per il disagio”. E' quanto leggono in queste ore i cittadini dell'Emilia-Romagna che stanno tentando di accedere al fascicolo sanitario elettronico per prenotare visite, esami o leggere referti.

Non solo, gli stessi disagi si registrano nelle farmacie. "Non possiamo accedere al Cup per le prenotazioni - conferma Achille Gallina Toschi, presidente regionale di Federfarma - e non si riusciamo neppure a leggere le ricette dalla tessera sanitaria, né fare tamponi o vaccinazioni perché non accediamo alla piattaforma. I cittadini si lamentano e si stanno creando delle file. Noi farmacisti ci stiamo tenendo in contatto in vari centri della regione, dove registriamo la stessa situazione". Atteso dalla Regione un comunicato entro la mattina.

Difficoltà anche per registrare gli accessi dei pazienti nelle strutture ospedaliere di emergenza urgenza. Al Pronto soccorso pediatrico del Sant'Orsola, per esempio, i medici stanno scrivendo a mano i moduli sulle condizioni dei bambini