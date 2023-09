Affitto stanze o case B&B, ecco quanto si guadagna in Emilia Romagna

Bologna, 21 settembre 2023 - Quella dell’affitto breve è ormai una pratica consolidata e in alcune città può fruttare anche bei guadagni. Guardando i dati offerti da AIRdna, una casa vacanze in affitto può rendere anche fino 3.000 euro al mese. Ma vediamo le analisi nel dettaglio.

Quanto si guadagna affittando una casa a Bologna

Bologna è una città dall’alto appeal. A dirlo è AIRdna, la piattaforma di analisi dati sul mercato degli affitti brevi che valuta Bologna con il massimo punteggio di popolarità e performance pari a 100 (90 punti solo per l’alta richiesta). Attualmente nel capoluogo emiliano ci sono circa 3.935 immobili in affitto (o almeno sono gli annunci presi in considerazione dalla piattaforma). Secondo le stime di AIRdna, il canale principale utilizzato dall’83% dei proprietari degli immobili in affitto è Airbnb. Questo dato ci è utile per sapere quante sono tasse e percentuali che si applicano ai guadagni. Guadagni che, sempre secondo questa stima, ammontano sui 32mila euro annui nella città di Bologna. Infatti, pare che la stima giornaliera per una casa/camera sia in media 127 euro a notte.

Percentuale Airbnb sugli affitti

Per chi se lo chiedesse Airbnb applica una percentuale di tassazione sul guadagno degli host pari al 14-16%. Di base, più lungo è il soggiorno degli ospiti e minore è la tassa. Il costo del servizio hosting viene calcolato moltiplicando il costo totale della prenotazione per la percentuale applicata dalla piattaforma, per poi essere detratto direttamente dal compenso dal proprietario. Ad ogni modo, per calcolare il compenso totale di chi mette in affitto una casa o una stanza con Aribnb si devono considerare anche gli altri costi aggiuntivi: ospiti extra, servizio pulizie, ecc.

Conviene affittare una casa vacanze a Modena o Reggio Emilia?

Modena ha il 96 percento di performatività nel mercato di riferimento e con un guadagno annuo stimato sui 21.400 mila euro. Sembra che il costo di una stanza o casa vacanze a Modena a notte sia pari a 95,90 euro. Considerando che il 90% delle 533 strutture prese in considerazione dall'analisi usa Airbnb per affittare, le percentuale di tassazioni e modalità di calcolo del compenso valgono quelle di cui sopra. Passiamo a Reggio nell’Emilia, dove la piattaforma di rental data ci dice che la città ha un punteggio pari a 85 di performance (68 punti per la richiesta di stanze o case vacanze). Quanto si guadagna? Secondo queste stime, che si basano su 330 annunci presi in esame, il guadagno annuo è pari a 15.200 mila euro, per un costo medio a notte pari a a 82,90 euro. Anche qui gran parte di chi affitta, il 97%, sfrutta Airbnb per raggiungere i propri clienti. Sembra avere meno appeal rispetto alle altre due città emiliane, tuttavia c’è un dato promettente: rispetto allo scorso anno, la crescita degli affitti è cresciuta di un bel 44%.

Quanto si guadagna a Forlì e a Cesena con Airbnb

Ci spostiamo in Romagna, partendo da Forlì che totalizza 79 punti di popolarità. La richiesta per affitti brevi in provincia è pari a 74 punti. Quanto si guadagna con gli affitti brevi nel Forlivese? Secondo le stime calcolate su 149 annunci, 22.500 euro all’anno. Ad alzare l’asticella è il costo stimato a notte pari a 102,2 euro. La principale piattaforma che utilizzano i locatori è sempre Airbnb (79%), mentre il 14% utilizza sia Arbnb che Both. A Cesena, invece, il guadagno stimato annuo per gli affitti brevi è di 18mila euro. Il punteggio totalizzato dalla città romagnola è 65 in performatività; un dato che riflette il rendimento altalenante dovuto non tanto alla domanda (che prende 70 punti) ma alla stagionalità: è questa che penalizza la città, passando da un 72.4% a luglio a un 44% a febbraio. Anche qui, il principale canale utilizzato dai locatori è Airbnb (92% di chi affitta lo sua). La stima dell’app rental data è basata su 112 annunci che confermano comunque un aumento del 26% di affitti in più rispetto allo scorso anno.

E l'affitto a Riccione quanto rende?

L'alta e bassa stagione colpisce anche la località romagnola, che prende 14 come punteggio riferito alla stagionalità al cospetto di un 29 per la richiesta. Punteggio totale di Riccione? 42 di performance nel mercato di riferimento. Stando alle analisi, un affitto breve a Riccione rende 26.800 euro l’anno, con un prezzo medio a notte pari a 158 euro su 459 annunci stimati. Il mercato degli affitti brevi di Riccione è tuttavia cresciuto del 15% rispetto allo scorso anno, dove sempre più proprietari di immobili si rivolgono ad Airbnb per affittare stanze o case (l’82%) mentre il 9% preferisce Vrbo.