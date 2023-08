Alluvione in Emilia Romagna, non paga il bollo chi ha dovuto rottamare l’auto

Bologna, 1 agosto 2023 – Nei territori colpiti dall'alluvione di maggio chi ha dovuto rottamare la propria auto non dovrà pagare la tassa automobilistica per l'anno di imposta 2023, e se già lo avesse fatto verrà rimborsato.

Lo ha deciso la Regione, per venire incontro alle difficoltà di cittadini e imprese colpiti dai pesanti eventi meteorologici che si sono verificati in gran parte del territorio. La delibera, approvata dalla Giunta, riguarda i territori dei Comuni (o frazioni di Comuni) ricompresi dal Governo nel Decreto 61, che prevede i provvedimenti di sospensione dei termini dei tributi. Il provvedimento regionale riguarda gli intestatari o utilizzatori di veicoli che alla data del 1/o maggio 2023, avessero la residenza o la sede legale o operativa nei territori alluvionati e che abbiano consegnato il veicolo per la demolizione entro il 31 agosto.

"Abbiamo scelto di rimborsare il bollo a chi, a causa dell'alluvione, ha dovuto o farà demolire la propria auto - afferma l'assessore regionale, Paolo Calvano - una scelta di buonsenso verso coloro che hanno subito gravissimi danni nei mesi scorsi e che ancora oggi aspettano risposte da parte del Governo”.

Bollo e rimborso, come ottenerlo

Per ottenere il rimborso di quanto versato occorre presentare un'istanza all'amministrazione regionale, che non sarà accolta in caso mancata consegna del veicolo a un demolitore autorizzato o a un soggetto autorizzato alla rivendita che prende in carico il veicolo per la demolizione, oppure se la consegna avviene oltre il termine del 31 agosto 2023. A chi vive nel territorio alluvionato ma non ha dovuto rottamare l'auto viene invece concesso tempo fino al 20 novembre per pagare le tasse automobilistiche in scadenza il 30 aprile e il 31 maggio 2023, per le quali il termine ultimo di pagamento, previsto dal Decreto ministeriale, risulta rispettivamente il 31 maggio e il 30 giugno 2023.