Bonus trasporti 2023 Emilia Romagna: quando e come richiederlo

Bologna, 30 settembre 2023 - È fissata per domenica primo ottobre la corsa al bonus trasporti 2023. Ad annunciare il nuovo click day è il ministero dei Trasporti che ha rifinanziato con 12 milioni il contributo per l’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico nel nuovo Decreto Energia. Tuttavia, le risorse sono limitate e si potrà presentare domanda fino ad esaurimento delle stesse. Per questa ragione, proprio come lo scorso primo settembre quando i voucher si esaurirono in un’ora, bisognerà essere veloci. Ecco come fare domanda.

Quando fare domanda

Si può presentare la domanda per il bonus trasporti domenica primo ottobre a parte dalle 8 del mattino. La scelta del festivo è per consentire a tutti e a tutte di avere tempo e modo di richiedere il bonus.

Bonus trasporti: importo, durata e come si usa

Il bonus è un rimborso fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili o annuali al trasporto pubblico. La soglia dei 60 euro rappresenta il 100% della copertura del voucher. In questo senso, se si acquista un abbonamento al costo di 30 euro, il voucher sarà commisurato alla spesa e dunque pari a 30 euro. Diversamente, se l’abbonamento costa 80 si può ottenere il 100% del voucher ammortizzando così la spesa totale. Il voucher trasporti riguarda poi gli abbonamenti del trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e nazionale di tipo mensile, per più mesi o annuale. Per quanto riguarda l’abbonamento mensile, quest’ultimo deve essere acquistato entro il mese solare di emissione (ma può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo all’acquisto.

Requisiti

Per ottenere il bonus trasporti da 60 euro è necessario avere un reddito inferiore a 20mila euro nel 2022. Ad ogni modo, si tengono in considerazione anche i redditi personali; pertanto, un genitore può indicare la situazione reddituale dei figli, nel caso in cui il servizio richiesto sia destinato a loro.

Come richiedere il bonus trasporti Emilia Romagna

Per fare domanda è necessario recarsi su questo sito e accedere con Spid, Cie o carta di identità digitale. Una volta effettuato il login, cliccando il bottone blu “Entra come cittadino”, si può richiedere il bonus indicando il codice fiscale del beneficiario. Dopodiché si inseriscono l’autocertificazione dei redditi e l’importo dell'abbonamento da acquistare, per poi selezionare l'operatore di trasporto pubblico di riferimento: Tper per Bologna e Ferrara, Tep per Parma, Start per la Romagna, Seta per Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

Come utilizzare il bonus trasporti

Una volta ottenuto il bonus, come accennato, deve essere utilizzato il mese solare di emissione (sebbene possa iniziare la sua validità anche in un periodo successivo). Per utilizzare il bonus è possibile presentarsi in biglietteria oppure procedere online sui vari siti degli operatori del trasporto pubblico dell’Emilia Romagna.