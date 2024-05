Digitale, in Emilia Romagna un’impresa su tre aumenta gli investimenti

Bologna, 10 maggio 2024 – “In Emilia-Romagna il 33% delle imprese nel 2024 aumenterà gli investimenti in tecnologie e servizi digitali, 3 punti sopra la media nazionale”. Questa è la fotografia descritta da Andrea Ardizzone, segretario generale Assintel, durante la quarta tappa del “Roadshow Assintel Report”, tenutasi a Bologna presso la sede di Confcommercio e organizzata da Assintel, l’associazione nazionale delle imprese Ict (Information and communication technologies) e Confcommercio regionale, mentre la ricerca è curata dall'istituto Ixé. Alla tavola rotonda hanno partecipato anche gli sponsor del progetto, tra questi Grenke, Art-Er, Intesa Sanpaolo, Tim e Open Gate Italia.

Insomma, l'evento è stato l'occasione per confrontarsi sui risultati dell’indagine, in cui si evince che oggi più che mai il digitale è la chiave per l'evoluzione del nostro sistema economico. E diventa anche fondamentale il tema della formazione e delle competenze. “Dobbiamo avere queste tecnologie ma dobbiamo anche essere in grado di governarle e fare la giusta mediazione tra tecnologia e umanesimo, quindi ad avere ulteriori competenze.

Oltre ad accompagnare in questi investimenti le piccole-medie imprese”, parla Vincenzo Colla, assessore regionale allo sviluppo economico, lavoro e formazione. La Regione, quindi, si conferma un tessuto produttivo maturo, articolato e con imprese di medie dimensioni tendenti a sviluppare collaborazioni con partner e startup.

Le imprese, però, per fare tutto questo “devono essere messe nella condizione di fare investimenti”, secondo Enrico Postacchini, presidente regionale di Confcommercio. Allora, “la sfida della rivoluzione digitale è una questione di democrazia sostanziale, tra persone, tra generazioni, tra imprese”, chiude Postacchini. “Questo successo è frutto di una proficua collaborazione tra il privato e il pubblico”, commenta Luca Cavina, coordinatore comitato regionale Assintel. Anche se è un’Italia divisa in due: “Una parte dell’impresa investe, la piccola-media impresa invece ancora stenta”, dice Ardizzone.

In generale, per le imprese emiliano-romagnole c'è una minor segnalazione di fattori ostativi alla trasformazione digitale. Questo vale anche rispetto ai due maggiori ostacoli: quello finanziario, presente per il 26,9% di esse, e quello di cultura e competenze digitali, presente nel 28,1% delle imprese, entrambi oltre 4 punti sotto la media.

Le tre tecnologie più presenti nel 2024 nelle imprese regionali riguardano la collaborazione (Pc e smartphone) per il 76% di esse, la connettività (banda ultra larga e wi-fi) con il 72% e la cybersecurity per il 65%. Ma se questi valori sono in linea con la media nazionale, sono altre le tecnologie peculiari: “Applicazioni di back-office e dei gestionali (57%), infrastrutture It (52%) e gestione dei dati (45%), tutti fra i 6 e gli 8 punti sopra la media”, legge Alex Buriani, direttore di ricerca Istituto lxè. Colpisce anche un'altra differenza: fra le aree di innovazione pesano meno quelle legate a incrementare la relazione con il cliente.

“La gestione dei clienti è importante solo per il 12% delle imprese regionali (21,9% la media nazionale), le attività di marketing e comunicazione lo sono per il 24,5% (31% la media nazionale). Sul fronte delle tecnologie emergenti, sono sopra la media l’Internet of Things (16,6%) e le applicazioni di intelligenza artificiale (11,4%), con progetti sia già in fase realizzativa sia di valutazione”, continua Buriani.